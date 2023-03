Lyt til artiklen

Mange rynkede lidt på næsen, da LEGO, der er ejet af Danmarks rigeste familie Kirk Kristiansen, i 2017 ansatte Danfoss’ tidligere direktør.

For hvad ved en termostat-direktør om at sælge legetøj? Tilsyneladende en hel del. For den nye topchef er blevet en kæmpe succes.

Niels B. Christiansen hedder manden i direktørstolen i den hæderkronede danske legetøjsfabrik, der igen er kommet ud med et rekordregnskab. Denne gang med et overskud på astronomiske 13,8 milliarder kroner.

Ifølge Morten Johnsen, der er redaktør og medstifter af Inside Business, er Niels B. Christiansen manden, der har fået LEGO tilbage på sporet.

Niels B. Christiansen (th) sammen med kronprins Frederik under et erhvervsfremstød i Vietnam i 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

For mens LEGO har formået gennem flere generationer at gøre, hvad andre drømmer om – nemlig at blive ved med at være relevant for sin målgruppe, og gang på gang udvikle nye produkter, som børn vil lege med, så har der været problemer andre steder.

»De sidste par år har de haft ekstrem meget fokus på at sørge for at få tingene produceret, hvilket historisk har været et af deres problemer. De er blevet så stor en virksomhed med butikker mange steder i verden, og det med at få produceret nok, drillede dem faktisk en del for nogle år siden,« siger han og fortæller, at Niels B. Christiansen tilsyneladende var den, der skulle til for at få styr på den del af forretningen.

»Man har faktisk fået bygget en masse nye fabrikker – i Vietnam og USA – og det tyder på, at de har fået styr på deres supply chain, hvilket er meget essentielt for en virksomhed som LEGO,« forklarer Johnsen.

Niels B. Christiansen overtog direktørposten efter den britisk-indiske forretningsmand Bali Padda, som kun nåede at sidde i chefstolen i ni måneder.

Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: Søren Bidstrup

Før ham var det en anden meget succesfuld LEGO-direktør, Jørgen Vig Knudstorp, der sad i chefstolen i 12 år.

Jørgen Vig Knudstorp var meget karismatiske og kendt for sin kærlighed til legoklodserne, som han gerne selv byggede med også som voksen. Og ikke mindst for sine hoppen og dansen, når han præsenterede de årlige rekordregnskaber.

Selvom både Jørgen Vig Knudstorp og Niels B. Christiansen har været konsulenter hos det meget anerkendte og formelle konsulenthus McKinsey & Company, så er de ifølge Morten Johnsen hinandens diametrale modsætninger:

»Niels B. Christiansen er helt anderledes end Knudstorp. Han er meget strømlinet, men det er måske det, som LEGO havde brug for. Han har sørget for at optimere hele den her maskine bagved, som jo skal køre for at sørge for, at der er æsker på hylderne. Og det er derfor, det er gået så godt for ham.«

Den karismatiske Knudstorp var en så stor succes hos Lego, at han af kongehuset blev tildelt Ridderkorset. Foto: Bjarne Luthcke

Ifølge Johnsen opstod der nogle problemer i tiden mellem Knudstorp og Niels B. Christiansen.

»Det var der, der begyndte at komme lidt grus i maskineriet, og der kom udmeldinger omkring, at de havde problemer med deres produktion. Og der blev skiftet direktør efter meget kort tid, så det lugtede lidt af, at der var nogle ting, der ikke kørte så glat,« siger han.

Men selvom milliarderne vælter ind, så melder andre problemer sig på banen.

»Udfordringen er, hvad skal de bruge alle de penge på? Og det er jo det samme, man ser hos Mærsk-familien og alle mulige andre,« siger Morten Johnsen og tilføjer, at der hurtigt kan blive stillet spørgsmål ved, hvor meget man bidrager til samfundet i en tid, hvor rigtig mange ikke har særlig mange penge.

Niels B. Christiansen solgte industripumper, før han i 2017 skiftede til legetøj. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mens der især i USA har bredt sig en bølge af superrige, der donerer størstedelen af deres formuer til velgørenhed, så ser konceptet endnu ikke ud til at have rodfæstet sig i Danmark.

Ifølge Johnsen kunne de rige danske familier og virksomheder dog med fordel se lidt mere på velgørenhed.

»Især i øjeblikket med så meget fokus på den sociale agende, så ville det for sådan nogle som LEGO være en mulighed at markedsføre sig som en socialt bevidst investor, og ikke som en, der kun køber vindmølleparker og produktionsvirksomheder,« siger han.

Ifølge Økonomisk Ugebrevs årlige opgørelse over Danmarks rigeste, havde familien Kirk Kristiansen i 2022 en formue på 255 milliarder kroner.