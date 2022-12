Lyt til artiklen

Jesper Buch købte sig ind i selskabet foran øjnene af hele Danmark.

Nu er han selv købt ud.

For ifølge Finans.dk er serieiværksætteren ikke længere en del af Mutebox, som seere af det populære DR-program 'Løvens hule' kunne se ham købe sig ind i for knap to år siden.

Det er virksomheden John Bjerrum Nielsen, der har overtaget Jesper Buchs ejerandel – køberen har selv helt fra den spæde begyndelse stået for produktionen af Mutebox' såkaldte lydisolerede telefonbokse.

Mutebox-grundlægger Jonas Kjemtrup – i en af selskabets produkter. Foto: Pr-foto/Mutebox Vis mere Mutebox-grundlægger Jonas Kjemtrup – i en af selskabets produkter. Foto: Pr-foto/Mutebox

»Selskabet har hjulpet os helt fra start, og det er fantastisk, at vi nu har mulighed for at arbejde endnu tættere sammen. Det er usædvanligt, at produktionsvirksomheder køber op på den her måde – også tidligt – men vi ser det som enorm styrke, at vi nu kommer et led tættere på kunden,« siger Mutebox-grundlægger og -direktør Jonas Kjemtrup.

Det var 9. januar 2020, at han deltog i 'Løvens hule'.

Her endte Jesper Buch med at købe 20 procent af selskabet for 400.000 kroner i skarp konkurrence med flere af de andre løver. Eller som der stadig står på Mutebox' hjemmeside:

'Vi har været i Løvens Hule, og Løverne var helt solgte. Både Mia Wagner, Jakob Risgaard og Jesper Buch bød på vores virksomhed, Mutebox. Det var et stort og udfordrende valg, men vi endte med at vælge Jesper Buch som den eneste investor.'

Nu er samarbejdet altså slut.

Købssummen er ikke blevet oplyst, og Jesper Buch har ønsket selskabet held og lykke i fremtiden.

Mutebox har i de seneste to år formået at skabe overskud. I 2020 var det på 844.000 kroner, mens det i 2021 steg til 4,2 millioner kroner ifølge cvr-registret.