Han kunne ikke finde ud af at gå i skole. Orkede det ikke. Hans far skældte ud over de manglende lektier, og hans lærer sagde, han skulle gå 5. klasse om.

Det lyder som starten på en problematisk tilværelse uden de store fremtidsudsigter. Men faktisk var det netop skulkeriet, der dannede grobund for det, der skulle vise sig at blive en gigantisk succes.

For i stedet for at blive god i skolen, blev han god til at lege. Han byggede seje huler, fiskede i åen og passede sine høns, kaniner, salamander og tamme allike.

Og den legende, kreative tilgang til naturen har den autodidakte tv-vært og naturmand Jørgen Skouboe gjort til en karriere. I over fire årtier har han lavet tv hos DR, og hans program ‘Nak & Æd’ er blevet en af de største seersucceser med over en halv million seere.

DR-programmet, hvor Jørgen Skouboe sammen med kokken Nikolaj Kirk jagter og spiser et dyr, de selv har nedlagt, blev sendt for første gang i 2010.

Lørdag udkommer de fire sidste afsnit af sæson 12 af serien på DRTV, og til sommer bliver sæson 13 sendt.

»Det er helt vildt, at folk har taget så godt imod det og stadig gider se det. Det er så rørende med alle de tilbagemeldinger, vi får. Og så længe vi også selv synes, det er virkelig sjovt at lave, bliver vi ved,« siger den næsten 70-årige Jørgen Skouboe.

B.T. Aarhus har besøgt ham i hans rækkehus i Risskov, hvor han bor sammen med sin kone, Sanne Roesen, og deres hund og undulater. Det er her, i husets store udestue/værksted/kontor, at Jørgen Skouboe udtænker ideerne til programmerne. Mellem computer, økser og ruser.

Indtil videre er det blevet til 113 af slagsen, og gennem tiden har han nakket og ædt alt fra flodhest og sortbjørn til skarv og kanin.

Jørgen Skouboe er ekspert i pileflet. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Jørgen Skouboe er ekspert i pileflet. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

I vindueskarmen ligger kurve med bundet pileflet, som egentlig bare skal i brændeovnen, men som han godt kan lide at binde smukt sammen, inden det skal futtes af.

På en hylde har han opstillet finurlige, hjemmebyggede figurer af minder om særligt gode jagtture og naturoplevelser. Det er svært at vælge, men hvis han absolut skal fremhæve én oplevelse, må det være dengang, han nedlagde en flere tons tung flodhest i Zambia.

Han havde brugt år på at researche og overveje, om det kunne give mening at skyde en flodhest, og fandt frem til, at en bestand i Lungwa-floden havde vokset sig for stor til den mængde vand, der var til rådighed i tørtiden, og derfor kunne reguleres.

»Det var den største udfordring, for det er jo et fandens stort dyr. At ligge der i stilhed i seks timer med en megariffel og vente på den rigtige flodhest på det rigtige tidspunkt i den rigtige vinkel – det gjorde indtryk. Den skulle rammes præcis fire centimeter under øjet i et område på størrelse med tennisbold, og jeg ramte sgu, og den døde på stedet,« siger Jørgen Skouboe.

Jørgen Skouboe i et billede fra afsnittet, hvor han og Nikolaj Kirk nedlægger en flodhest i Zambia. Foto: Thomas Rounborg/DR Vis mere Jørgen Skouboe i et billede fra afsnittet, hvor han og Nikolaj Kirk nedlægger en flodhest i Zambia. Foto: Thomas Rounborg/DR

Kødet blev delt med hele den lokale landsby. Og netop det med at komme i kontakt med de lokale – hvad end det er på Bornholm, den amerikanske prærie eller grønlandske indlandsis – er noget af det, Jørgen Skouboe sætter allermest pris på. Ikke selve jagten.

»Det, der sidder dybest, er de mennesker, vi møder undervejs. For eksempel en fyr, vi mødte i Mozambique, som var pissefattig og fortalte os om, hvordan han havde købt sine tre koner. Han fik lige så store ører, som vi lige havde haft, da vi fortalte, at vi altså kun havde én kone hver,« siger han.

Jørgen Skouboe viser nogle af de figurer frem, han selv har bygget. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Jørgen Skouboe viser nogle af de figurer frem, han selv har bygget. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

Persongalleriet i programmerne spænder så vidt, at selv kronprins Frederik har været gæstestjerne. Kongehuset sendte en invitation om at gå på jagt i Gribskov med H.K.H Kronprinsen, og det kunne Jørgen Skouboe og resten af holdet naturligvis ikke sige nej til. Den eneste bekymring var, om Jørgen kunne finde ud af at bruge den korrekte tiltale. Men Kronprinsen insisterede hurtigt på at være dus, og de lykkedes med at få skudt og tilberedt en sikahjort i Gribskov.

Kronprinsen er med i Nak & Æd. Foto: DR Vis mere Kronprinsen er med i Nak & Æd. Foto: DR

Det var Jørgen Skouboe selv, der i sin tid fik ideen til 'Nak & Æd'. Han var blevet overtalt til at lave et juleprogram, ‘Jul i frilandshaven’, selvom han egentlig ikke rigtigt gad at jule. For at sætte ‘lidt gang i det hele’ fik han den idé, at han ville grille julemandens rensdyr i programmet, og skulle derfor bruge en kok.

Han kom i tanke om Nikolaj Kirk, som han havde set i morgen-tv, og ringede og spurgte ham, hvad han skulle have for sådan en opgave. ‘Ikke en skid, Jørgen,’ lød svaret, og i det øjeblik var kimen til venskabet født.

Jørgen Skouboe fandt på konceptet til 'Nak & Æd'. En jæger og en kok, der skal bygge lejr og skyde deres egen mad, og skriblede tankerne ned på et halvt A4-ark og præsenterede det på DR, der straks var med på ideen.

»Jeg kunne bare lugte, det ville blive godt. Det var en anden måde at lave tv på med bare en enkelt kameramand, et enkelt koncept og ikke så meget pjat. Vi skulle have lov til at være os selv, og det skulle være autentisk. Og ja, så kørte det bare derudad,« siger han.

Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

Jørgen Skouboe tror, at kemien mellem ham og den 25 år yngre Nikolaj Kirk er den vigtigste grund til, at programmet er blevet den succes, det er i dag.

»Han er københavner, jeg er jyde. Han kommer fra stenbroen, jeg kommer fra landet, han er ung, jeg er gammel. Men vi har det til fælles, at vi kan lide at lege og provokere lidt,« siger han.

Jørgen Skouboe er vokset op i Råsted, en lille landsby lidt nord for Randers. Her lå tre gårde omkring familiens hjem, og han elskede dyrene omkring ham. For eksempel fik han som niårig en lille tam allike, som han fik fodret op og lært at flyve. Den hed Charlie og hentede ham hjem fra skole og kom med indenfor til boller og varm kakao.

Og når han egentlig skulle lave lektier, stak han af udenfor for at bygge huler med sine venner og gå på eventyr i naturen. Han brugte for meget tid på at lege og for lidt tid på at gå i skole.

Han gik på en privatskole, og som en af de eneste kom han ikke videre i realskolen. Han tog fik et års uddannelse i perspektivtegninger, fik job i Magasin i Aarhus og senere som regissør på Aarhus Teater.

I en periode fik han lov til at følge tv-produktionen på DR, og da der blev slået et job op, slog han til. Da DR spurgte ham, hvad han var god til, kunne han ikke rigtigt finde på andet at sige, end at han var den bedste i Danmark til at bygge huler. Han fik jobbet og har gennem årene lavet en række naturprogrammer.

Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

»Jeg havde ikke drømt om, at min arbejdsliv ville blive sådan her – at jeg kan leve af min kreativitet og leg og kærlighed til naturen,« siger han.

Han har ingen ambition om at levere oplysende public service, men håber alligevel, at han kan være med til at inspirere og prikke lidt til folks naturkærlighed.

»Og forhåbentlig bare skabe lidt god stemning.«

De sidste fire afsnit af 'Nak & Æd' sæson 12 kan ses på dr.dk lørdag.