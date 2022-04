I nat opstod en voldsom brand i Baunes pizza og XL Burger ved Johan Baunes Plads i Aarhus.

Høje flammer fik så godt fat i pizzeriaet, der ligger i en pavillonbygning, at det er udbrændt.

Branden er slukket af Østjyllands Brandvæsen, der rykkede ud torsdag klokken 01:20.

Men Østjyllands Politi er stadig i fuld gang med efterforskning af branden for at finde ud af, hvordan den er opstået - og om den måske er påsat.

Det fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Mikkel Møldrup.

»Der er nogle forhold, der gør, at vi er nødt til at efterforske branden mere og skal have en brandefterforsker til at undersøge, om branden er påsat eller ej,« fortæller vagtchef Mikkel Møldrup.

Det var en forbipasserende, der ringede 112 klokken 01.19 i nat, da vedkommende fik øje på branden.

B.T. Aarhus forsøger at få en kommentar fra pizzeriaets ejer.