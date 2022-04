Vognmand Peter Ottesen skal betale en bøde på en kvart million kroner og må aldrig mere transportere eller i det hele taget beskæftige sig med levende dyr.

Det afgjorde en enig domsmandsret ved Retten i Odense torsdag eftermiddag.

I en række tilfælde fra januar 2019 til marts 2020 har den fynske vognmandsvirksomhed transporteret smågrise, der slet ikke burde transporteres.

Blandt andet på grund af halthed, navlebrok eller halebid, som ifølge en række embedsdyrlæger var skyld i stor smerte for grisene.

Derudover havde to af grisene brækkede kæber, mens en tredje helt havde fået klemt overkæben af under transport med Vognmand Peter Ottesens biler.

I modsætning til hvad der blev lagt op til i anklageskriftet, blev virksomheden dog ikke dømt for dyremishandling.

Til gengæld lagde retten vægt på, at virksomheden og dens ejer, Peter Ottesen, slæber rundt på »et hav af forstraf.«

Ikke alene har virksomheden 11 gange i perioden fra 2015 til 2021 fået bødeforlæg eller bødestraffe på beløb mellem 7.000 og 50.000 kroner.

Vognmand Peter Ottesen er også flere gange tidligere dømt for grovere uforsvarlig behandling af dyr.

I september 2004 blev han ifølge Fyens Stiftstidende idømt 20 dages betinget fængsel og en bøde på 250.000 kroner for groft uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med 32 transporter.

Efterfølgende mistede vognmanden sin autorisation til at køre lange dyretransporter, hvilket dog ikke stoppede hans chauffører i at køre grise til Rusland på en polsk autorisation.

Det kunne DR konstatere ved selvsyn i foråret 2007.

Året efter – i 2008 – blev vognmand Peter Ottesen idømt 30 dages fængsel i en sag fra 2005, hvor 97 smågrise blev kvalt eller trampet ihjel under en transport fra Fyn til Passau i Tyskland. Ved samme lejlighed blev han frakendt retten til at have med dyr at gøre i fem år.

Forinden havde Peter Ottesen meddelt, at han ville afvikle sin vognmandsvirksomhed med levende dyr.

Alligevel er virksomheden udover den aktuelle sag med 15 forhold tiltalt i en omfattende sag, hvor Vognmand Peter Ottesen ifølge anklagemyndigheden har brudt loven hele 485 gange.

Blandt andet for at have transporteret grise i mere end 24 timer uden hvil, for at have flere grise end tilladt i transportvognen og for at have afsluttet lange transport af levende dyr uden at indsende logbøger til Fødevarestyrelsen.

I den sag er i alt 11 vognmandsvirksomheder tiltalt for 1.109 forhold, hvoraf Vognmand Peter Ottesen tegner for næsten halvdelen.

Efter domsafsigelsen torsdag eftermiddag ved Retten i Odense, udbad Peter Ottesen sig betænkningstid til at finde ud af, om han ville anke dommen.

Han var tydeligt overrasket over bødestraffen på 250.000 kroner, og sagde efterfølgende til B.T., at han hældte til at få dommen prøvet ved landsretten.