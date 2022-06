Lyt til artiklen

Fire unge mænd blev onsdag klokken 21.43 anholdt i Brabrand.

Det skete, efter de unge mænd havde skabt stor utryghed blandt beboerne i området.

Østjyllands Politi fik omkring klokken 21.30 flere anmeldelser fra beboere, der havde set mændene gå rundt med pistoler på en p-plads og sigte ind mod en legeplads.

Flere patruljer kørte til området.

Her traf de hurtigt de fire unge mænd, som blev anholdt på stedet.

Det viste sig dog, at pistolerne ikke var ægte.

Der var derimod tale om hardballpistoler.

Mændene, der er i alderen 21-22 år, er foreløbigt sigtet for trusler ved at have fremkaldt frygt for andres liv og helbred.