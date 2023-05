Hvad der lader til at være et banalt slagsmål i nattelivet, udviklede sig dramatisk natten til lørdag 30. maj, hvor to unge mænd blev udsat for vold og grov vold.

I hvert fald hvis man skal tro sigtelsen mod en 23-årig mand, der tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Ifølge sigtelsen tog slagsmålet sin begyndelse inde på natklubben KB3, der ligger i Kødbyen i København.

Ved 03-tiden havde den fremstillede 23-årige henvendt sig til én af de to unge mænd inde på klubben, hvor de var for at fejre en 18-års fødselsdag.

Pludselig placerede den 23-årige tre knytnæveslag i ansitet på den unge mand.

Dørmændene valgte dog ikke kun at smide den 23-årige ud, men også den unge mand, som blev tildelt slagene og hans ven, som selv forklarede, at han havde forsøgt at standse slagsmålet inde på klubben.

Foran natklubben eskalerede situationen og udviklede sig nærmere til et overfald.

Her blev først den ene unge mand væltet, så han slog hovedet mod asfalten, inden den 23-årige sendte et cirkelspark afsted mod den anden unge mand, som blev ramt i hovedet.

Sparket slog den unge mand ud.

Han besvimede og bankede hovedet i asfalten med en blødning i hovedet og et kraniebrud til følge.

Kort efter var politiet dukket op ved natklubben, men da havde den i dag anholdte forladt stedet.

Han meldte sig selv til politiet dagen efter.

Den fremstillede 23-årige erkendte, at han havde været på natklubben, og ligeledes erkendte han også, at det var ham, der var på det billede -og videomateriale, som havde foreviget episoderne.

Han kunne dog ikke huske episoderne og forklarede, at han havde indtaget omtrent 15-17 genstande.

Han havde også taget kokain.

Han blev varetægtsfængslet i 27 dage ved grundlovsforhørets afslutning.

Hvordan de to unge mænd har det i dag, er uvist, men de har begge kunnet afgive forklaring til politiet.

Lyt til B.T.'s kriminalpodcast her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: