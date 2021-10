Lange fingre var i weekenden på spil nord for København. I hvert fald fik Nordsjællands Politi søndag en række anmeldelser om tyveri fra personbiler.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

»Vi kan se et mønster, der gør, at vi antager, at det er bander fra Østeuropa, som kører herop og laver de her tyverier,« forklarer politikommissær ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, om de mange tyverier.

Den første anmeldelse løb ind hos Nordsjællands Politi klokken 8.44 søndag morgen. En BMW parkeret på Smakkekrogen i Gentofte, har som det eneste fået stjålet rattet.

Og herefter kommer anmeldelserne i en lind strøm.

Klokken 9.15 og klokken 11.11 er det endnu to BMW'er, der står for skud. En i Charlottenlund, en anden i Gentofte. Begge har fået stjålet deres navigationsanlæg.

Klokken 12.28 bliver det anmeldt, at en borger, efter at have forladt sin bil i 25 minutter foran Bernstorff Slot i Gentofte, har fundet sin bil med smadret rude. En tyv har taget en jakke og en taske med sig.

Klokken 18.19 er det igen en BMW, der er ofret. Igen er tyven løbet med bilens rat.

Den sidste anmeldelse får Nordsjællands Politi klokken 20.32 søndag aften, og her har tyven mere eller mindre rippet bilen. Både rat, navigationsanlæg og et airconditionsystem er røget. Tyven har også taget et sæt golfkøller med sig fra bilen, der holdt parkeret på Høeghs Alle i Gentofte.

At det netop er biler af mærket BMW, der over weekenden har haft uønskede gæster, er ikke tilfældigt.

De senere år har BMW'er nemlig været i høj kurs blandt de østeuropæiske bander, politiet formoder står bag tyverierne. Det fortæller politikommissær Henrik Sejer, der understreger at banderne er »meget professionelle.«

»Det virker til, at de udforsker området på forhånd, så de ved, hvor bilerne holder, og så kører de rundt og tager dem en efter en. Det går lynhurtigt. De bruger højst 2-3 minutter per bil, og så er den rullet for rat, airbags og navigationsanlæg,« siger politikommissæren.

Nordsjællands Politi har derfor i en længere periode kørt et efterforskningssamarbejde med Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi.

»Vi kører en løbende efterforskning på den her slags tyverier, og vi forsøger at være til stede i området så meget som muligt. Vi er meget opmærksomme på, hvem der er i området, og hvem der kommer til,« fortæller Henrik Sejer.

Blandt andet gør politiet brug af automatisk nummerpladegenkendelse, så en patrulje hurtigt kan sætte ind over for mistænkelige køretøjer.

Men indtil det lykkes at få bugt med de BMW-glade bander, er der kun et at gøre som bilejer: Vær opmærksom på, hvor du parkerer din bil.

»Så vidt muligt skal man sætte sin bil, hvor der er lyst og hvor den er svær at komme til,« siger politikommissær ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer.