Et røveri på 7-Eleven på banegården i Odense torsdag eftermiddag var dikteret af en ond stemme.

Sådan forklarede en 28-årig kvinde, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Hun er sigtet for at have begået røveriet, der fandt sted i den pågældende 7-Eleven omkring klokken 15.10 torsdag eftermiddag, hvor der blev stjålet cirka 4000 kroner i kontanter.

Et røveri, den 28-årige kvinde erkendte at have begået.

»Jeg havde en djævel inde i mig, der sagde, jeg skulle begå røveri på den her tank,« sagde hun i retten.

Hun forklarede, at gik ind i butikken, hvor hun tog en flaske Mokaï og drak den.

Den tomme flaske brugte hun til at true en kvindelig butiksansat, som ifølge den sigtedes forklaring sagde, at hun blev bange.

Derefter gik den 28-årige selvom bag disken og tog pengene fra kassen.

Ifølge vidneafhøringer af i alt tre butiksansatte havde de gemt sig i personalerummet, så gerningskvinden fik frit spil til at tage pengene.

Selv kunne hun ikke sige med sikkerhed, hvor meget hun havde taget.

I retten forklarede den 28-årige kvinde, at hun er tilknyttet en psykiatrisk afdeling i Odense for borgere med komplicerede udfordringer og forsøger at komme ud af misbrug og styre sine aggressioner.

Efter røveriet på 7-Eleven torsdag eftermiddag erkendte hun dog, at hun nåede at bruge nogle af pengene fra røveriet på stoffer, inden hun vendte tilbage til afdelingen.

Da hun blev anholdt samme dag, havde hun dermed kun 3150 kroner på sig, hvoraf hun hævdede, at 1000 var hendes egne.

Efter grundlovsforhøret fredag blev kvinden varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.

Derudover skal hun undergå mentalundersøgelse.

Retten lagde blandt andet vægt på, at der var risiko for ny kriminalitet, fordi den sigtede selv havde fortalt, at hun kunne blive nødt til det.

Kvinden er flere gange tidligere dømt. Faktisk er hun både dømt ved Retten i Svendborg, Retten i Glostrup og Retten i Odense for blandt andet vold og ildspåsættelse.