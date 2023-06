Østrigsk politi anholdte forud for lørdagens prideparade i Wien tre unge mænd for at have planlagt et angreb i forbindelse med priden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De tre unge mænd, der har bosniske og tjetjenske rødder, mistænkes for at sympatisere med den militante bevægelse Islamisk Stat, fortæller chef for Østrigs efterretningstjeneste (DSN) Omar Haijawi-Pirchner søndag.

De tre anholdte havde planlagt at bruge knive og køretøjer ved angrebet, lyder det fra politiet.

/ritzau/

Opdateres...