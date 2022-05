En heroisk indsats for at redde en håndfuld hunde ud af en brændende bygning endte med en tur på hospitalet for tre personer fra Brovst.

Klokken 7.09 blev der anmeldt brand i huset på Vestre Alle i Brovst. Mens brandvæsnet var på vej, gik husets to beboere samt en tredje person i gang med at redde mindst fem hunde ud fra den brændende bygning. Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllans Beredskab, Jørgen W. Pedersen.

»Vi hjælper med at redde de sidste hunde ud, da vi kommer frem. Men de tre personer har fået noget røg, så de er kørt på skadestuen med mistanke om røgforgiftning,« siger indsatslederen.

Alle hunde blev reddet ud af bygningen og de er ifølge Jørgen W. Pedersen i god behold.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Selve branden havde imidlertid fået godt fat i huset.

»Der var høje flammer, da vi kom frem. Det havde fået fat i tagetagen også. Vi havde fokus på, at det ikke spredte sig til nabobygningerne,« siger han om slukningsarbejdet.

Men branden var så voldsom, at huset ikke stod til at redde.

»En god del af huset, som vel er 120 kvadratmeter, er brændt ned. Så beboerne skal genhuses,« siger indsatslederen.

Årsagen til branden er endnu ukendt. Politiet skal nu undersøge det nærmere.