To mænd er blevet varetægtsfængslet for et overfald på en 31-årig kvinde på hendes bopæl.

De to mænd, der er henholdsvis 30 og 28 år, var gået ind på kvindens grund i Hørmested, der ligger udenfor Sindal.

Her blev de mødt af kvinden, som på trods af at klokken var lidt over fem, var ude af sengen.

»De tømmer så en pulverslukker i ansigtet på kvinden, truer hende med en hammer og en økse og går i gang med at smadre vinduer, hvorefter de trænger ind i huset,« fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, der samtidig påpeger, at der ikke er noget, der tyder på, at gerningsmændene kender kvinden i forvejen.

»Det er der ikke noget, der tyder på nu. Det kan være den videre efterforskning viser det.«

Efter mændene var trængt ind i huset fortsatte de med at smadre ruder, lamper og andet inventar. Alt imens kvindens 11-årige dreng var inde i huset.

På vej ud af huset smadrede de desuden to ruder i kvindens bil.

»Begge anholdte er kendt af politiet i forvejen. Den ene af de to er tidligere straffet for vold, så han er sigtet for vold i gentagelsestilfælde,« siger anklageren.

De to mænd er blevet sigtet for vold, trusler, husfredkrænkelser og hærværk og er blevet varetægtsfængslet frem til 31. maj.

De nægter sig begge skyldige og den 30-årige kærede fængslingen til landsretten. Den blev dog stadfæstet af landsretten.

Grundlovsforhøret foregik ved Retten i Hjørring for lukkede døre.