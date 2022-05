En 56-årig mand skal onsdag for Retten i Aalborg, fordi han ifølge tiltalen har undervist en række elever i teori på en køreskole.

Det lyder umiddelbart ikke så odiøst. Sagen er bare den, at manden slet ikke er kørelærer.

Det fremgår i hvert fald af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den 56-årige er derfor tiltalt for at have undervist 10 elever på en køreskole i Hobro tilbage i 2018 og 2019.

Det er en overtrædelse af kørekortbekendtgørelsen, hvor det fremgår, at ansøgere til kørekort skal have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer.

Den falske kørelærers undervisning er, ifølge anklageskriftet, sket med forudgående aftale med den egentlige kørelærer, som ligeledes er tiltalt. Kørerlærerens sag behandles dog særskilt.

Anklageskriftet mod den 56-årige stopper dog ikke her.

Han er ligeledes anklaget for i forening med kørelæreren at have afgivet forkerte oplysninger til kommunen, fordi der i ansøgninger om kørekort er erklæret, at undervisningen er blevet foretaget efter reglerne i bekendtgørelsen, hvilket anklagemyndigheden altså ikke mener er tilfældet.