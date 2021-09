Hvordan blev 17-årige Emilie Meng slået ihjel?

Svaret på det uhyggelige spørgsmål er kun kendt for en lille kreds i politiet helt tæt på efterforskningen.

I mere end fem år har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi gjort en dyd ud af at holde dødsårsagen hemmelig for offentligheden. End ikke Emilie Mengs pårørende er indviet i de grumme detaljer.

Men nu tyder noget på, at en politibetjent fra netop Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi undervejs i efterforskningen er kommet til at tale over sig.

I Discovery+-dokumentaren 'Nogen ved noget om Emilie Meng' om det fortsat uopklarede drab på den 17-årige pige fortæller vognmanden Jan Jørgensen, at en betjent – over for ham – i detaljer har fortalt, hvordan Emilie Meng blev slået ihjel.

»De var interesseret i noget tape, og om vi havde haft tape i bilen, da Emilie Meng tilsyneladende havde været bundet med tape,« fortæller Jan Jørgensen, der ejer en række hvide varevogne, som leverede aviser og pakker i Korsør, den nat Emilie Meng forsvandt.

Vognmanden fortæller også en række andre detaljer om drabet, som af hensyn til efterforskningen og Emilie Mengs pårørende er bippet ud af dokumentaren.

Jan Jørgensen er – tilsyneladende – bekendt med detaljer om drabet, som på intet tidspunkt har været ude i offentligheden.

Jan Jørgensen fortæller, at flere af hans chauffører er blevet kigget på i sagen om drabet på Emilie Meng. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Jan Jørgensen fortæller, at flere af hans chauffører er blevet kigget på i sagen om drabet på Emilie Meng. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Og det ryster familiens bistandsadvokat, Mai-Brit Storm Thygesen:

»Jeg bliver næsten berørt af at se det,« lyder den umiddelbare reaktion fra bistandsadvokaten, da hun i dokumentaren får vist et ucensureret klip, hvor Jan Jørgensen fortæller om de oplysninger, han er blevet bekendt med.

»Jeg bliver chokeret over det, for jeg har aldrig hørt om det før. Jeg har holdt mange møder med politiet, og jeg har aldrig hørt den slags detaljer. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det er dårligt for efterforskningen, hvis en betjent har fortalt den slags oplysninger her,« siger hun videre.

Mai-Brit Storm Thygesen fortæller videre, at hun har fået »tudet ørerne fulde« af politiet om, at der er så centrale dele af efterforskningen, som de ikke kan fortælle af hensyn til, hvis de en dag finder en potentiel gerningsmand.

»Så skal de jo have de sidste få detaljer, som næsten ingen mennesker ved, så de på den måde kan forsikre sig om, at det er den person, der har gjort det,« siger hun.

Hun understreger desuden, at hverken hun eller familien har hørt noget i retning af det, som Jan Jørgensen fortæller i Discovery+-dokumentaren.

»Jeg synes, det er forkasteligt. Det er i modstrid med den linje, politiet har lagt. Jeg opfatter det som helt skævt,« lyder det fra Mai-Brit Storm Thygesen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er blevet forelagt oplysningerne samt kritikken fra bistandsadvokaten, men har ikke ønsket at svare.

I dokumentaren følger man de to journalister Jesper Vestergaard Larsen (tv) og Bo Norström Weile i deres undersøgelse af Emilie Meng-sagen. Vis mere I dokumentaren følger man de to journalister Jesper Vestergaard Larsen (tv) og Bo Norström Weile i deres undersøgelse af Emilie Meng-sagen.

I Discovery+-dokumentaren 'Nogen ved noget om Emilie Meng' undersøger de to B.T.-journalister Jesper Vestergaard Larsen og Bo Norström Weile blandt andet, om den morddømte Peter Madsen kan have spillet en rolle i drabet på Emilie Meng. En påstand, en tidligere medindsat til Peter Madsen kommer med.

Undervejs i journalisternes undersøgelse finder de frem til Peter Madsens gamle varebil, som de får en kriminaltekniker til at undersøge for spor efter blod.

Kriminalteknikeren finder spor efter blod og vurderer på den baggrund, at politiet bør lave en tilbundsgående kriminalteknisk undersøgelse af varebilen.

I dokumentarserien på seks afsnit undersøger de to journalister kildens udsagn og en lang række andre mistænkte og spor.

Du kan se første afsnit af 'Nogen ved noget om Emilie Meng' på Discovery+ nu eller på Kanal 5 onsdag aften.