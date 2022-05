Hvis der er én person, der kan få Maibrith Isabel Silke Hansen helt op i det røde felt, er det en 40-årig mand fra Blommenslyst vest for Odense.

Han blev torsdag idømt et år og ni måneders fængsel for at sælge og manipulere med stelnumre på stjålne el- og ladcykler til en samlet værdi af 1,4 millioner kroner.

Og Maibrith Isabel Silke Hansen var en af de mange, der i bedste tro købte en brugt cykel af ham.

»Jeg var parat til at slå manden ihjel. Jeg følte mig så fjollet,« siger hun.

»Jeg kører tit forbi, hvor han bor, og jeg skal ikke sige mig fri for, at hvis han en dag står i haven, at jeg så ruller vinduet ned og fortæller ham noget, og så kører jeg igen.«

Alt så ellers ud til at være i skønneste orden, da Maibrith Isabel Silke Hansen faldt over en annonce for en brugt elcykel på Den Blå Avis, og derfor skrev hun til køberen, der var NemID-verificeret.

Han ringede hende op, de aftalte en pris, og efterfølgende sendte sælgeren en kvittering for elcyklen af mærket E-fly med en nypris på 14.000 kroner.

Maibrith Isabel Silke Hansen kunne få cyklen, som hun døbte 'Olga', for 7.700 kroner.

»Jeg synes bare, at det var en mega pæn cykel til halvdelen af, hvad den kostede fra ny,« siger hun.

Sammen med sin mand tog hun hen til den 40-åriges hus i Blommenslyst, hvor elcyklen stod i entreen.

Det virkede alt sammen troværdigt.

»Det var ikke et skummelt sted, det var hjemme hos ham selv.«

Inden Maibrith Isabel Silke Hansen betalte på MobilePay, fik hun lov at tage en prøvetur, og den 40-årige fortalte, at cyklen var brugt købt af en ældre dame til hans kæreste, som i mellemtiden var blevet hans ekskæreste.

»Så spørger jeg med et smil, så kommer hun vel for helvede ikke og vil have sin cykel?« husker Maibrith Isabel Silke Hansen, men troede alligevel ikke, at nogen kunne være så smålig.

Ikke på noget tidspunkt havde hun mistanke om, at der kunne være fusk med i spillet, eller at politiet ville ende med at hente 'Olga'.

»Min samvittighed kan næsten ikke have det. Jeg får lyst til at ruske ham, jeg er simpelthen så gal.«

Har du en ladcykel? Lås, sprøjtemaling, gps eller baggård? Har får du politikommissær Finn Wegners bud på, hvordan du kan forsøge at sikre din cykel mod tyveri Gør cyklen unik. Sprøjtemal den, eller gør noget lignende, så den kan genkendes. Så bliver den mindre attraktiv for en tyv.

Lås den ordentligt fast til noget nagelfast med så god en lås som muligt og gerne i en baggård.

Gør livet så besværligt for tyven som muligt.

Der var ikke andet end at lade politiet tage 'Olga' med sig og købe en ny cykel.

»Jeg måtte så køre i Biltema, for det var det, jeg havde økonomi til. For 8.000 kroner kunne jeg købe en helt ny,« siger Maibrith Isabel Silke Hansen, som understreger, at politiet var venlige, da de tog den gamle cykel med sig.

»Politiet tog Olga. Så klappede de hende på cykelsadlen, og sagde, 'vi skal nok passe på hende.'«

Hvis Maibrith Isabel Silke Hansen vil have chance for at se sine 7.700 kroner igen, er det nu op til hende selv at anlægge et civilt søgsmål mod den 40-årige.

Men det har hun ikke tænkt sig at gøre.

»Havde det været 700.000 havde det været noget andet. I den henseende er det kun 7.700 kroner – og kun en ting. Så er det ikke værd at forpeste mit liv med det.«

»Jeg lider ikke overlast på andet end min stolthed.«