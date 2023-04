Lyt til artiklen

Politiet mener nu, at 13-årige Filippa har været udsat for en kriminel handling.

»Vi ser på sagen med allerstørste alvor. Vi er faktisk meget bekymrede for Filippa og arbejder nu ud fra en teori om, at der er begået en kriminel handling,« siger politiinspektør Kim Kliver i en ny pressemeddelelse.

»Vi har natten over ledt i området med mere end 20 hunde og et stort antal efterforskere og betjente generelt. Vi har allerede gennemgået en lang række henvendelser og en stor mængde videomateriale for bl.a. at kortlægge Filippas færden op til hendes forsvinden. Derudover arbejder vores efterforskere med vidneforklaringer, de tekniske spor og generel bred efterforskning,« siger politiinspektør Kim Kliver.

13-årige Filippa forsvandt tidligere lørdag. Foto: Privat. Vis mere 13-årige Filippa forsvandt tidligere lørdag. Foto: Privat.

Politiet kommer i pressemeddelelsen ikke nærmere ind på, hvilken forbrydelse, de mener, Filippa har været udsat for.

B.T. prøver at få fat i Kim Kliver og kommunikationesafdelingen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men de svarer p.t. ikke på vores henvendelser.

Filippa forsvandt lørdag, da hun var ude at dele aviser ud i Kirkerup mellem Sørbymagle og Fuglebjerg. Siden da har politiet fået op mod 600 henvendelser fra offentligheden om sagen.

Indtil videre har efterforskningen ført til, at man har afspærret et hus, hvor der strømmer politi såvel som teknikere til.

Der er massiv interesse for at hjælpe politiet med at finde Filippa, men de maner til besindighed.

»Vi er helt klar over, at der står mange klar til at hjælpe med at lede efter Filippa i nærområdet. Det er meget forståeligt. Men for nu beder vi borgerne om at give betjentene på stedet mest mulig ro og plads til at arbejde og respektere vores afspærringer,« skriver politiet i pressemedelelsen.

»Har man oplysninger eller spørgsmål, må man som tidligere oplyst rette henvendelse til politiet på 114. Vi melder ud, så snart vi får brug for borgernes hjælp,« slutter Kim Kliver.