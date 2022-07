Lyt til artiklen

Han går med til at vise sit ansigt. Den, han virkelig er.

»Jeg hedder ikke Daniel. Mit navn er Eman, og jeg er fra Nigeria,« siger han.

Eman ligner på ingen måde den ældre læge, som han udgiver sig for at være på det danske Tinder.

Men det er også meningen. Han er på Tinder for at forføre og snyde danske kvinder.

Over mobilforbindelsen fra Nigeria begynder Eman at fortælle, hvordan han gør det.

Han åbner op for en kynisk underverden af bedrageri, hvor svindlerne lever i luksus.

På datingtjenester som Tinder kan man finde kærligheden, men man kan også møde en bedrager.

For singler er en millionforretning for især udenlandske kærlighedssvindlere.

Nye tal fra politiet viser, at mere end 600 danskere har anmeldt den type svindel de seneste to et halvt år.

Derfor undersøger B.T. over en række artikler nu de udenlandske svindleres metoder og konfronterer dem.

For at gøre det har B.T. oprettet en profil på Tinder under dække af at være 52-årige Karin fra Danmark.

Hun findes ikke, og billederne er konstrueret af et computerprogram. Men det ved svindlerne ikke.

I deres øjne ligner hun det, de leder efter. Opskriften på oplagt offer, fortæller en anden svindler, som B.T. taler med.

»Det er ensomme og ældre kvinder, som har behov for en, der kan give dem opmærksomhed, omsorg og kærlighed.«

Stemmen tilhører en mand, som på Tinder kalder sig for Mark Lawrence.

Hans billeder er stjålet, og han er også langt fra Danmark.

»Jeg er fra Sydafrika,« siger stemmen over telefonen.

B.T. har i alt været i kontakt med 12 bedragere med falske profiler. På Tinder har B.T. under navnet Karin kun matchet med de profiler, hvor billedsøgninger har afsløret, at deres navn og fotos ikke passer sammen og i stedet tilhører en helt anden person.

I samtalerne har B.T. også sendt sporet svindlernes ip-adresse og rigtige geografiske placering ved at sende dem et link, som de har åbnet.

I to tilfælde skrev de falske profiler fra byerne Lagos og Abuja i Nigeria.

23-årige Eman er også fra en landsby i Nigeria, fortæller han, og vender kameraet rundt, så man kan se med.

På videoen, som du kan se øverst i artiklen, står han i sandaler på en sti af jord blandt faldefærdige huse.

Men på Tinder udgiver han sig for at være en succesrig læge fra Tyrkiet, hvis fotos han har stjålet.

Eman har en universitetsuddannelse, men ikke noget arbejde til at forsørge ham, fortæller han.

I stedet tager han småjobs på markedet, vasker biler og prøver nu også med internetsvindel.

»Man må bare finde en måde at overleve på. Det er ikke så nemt at leve i Nigeria,« siger han.

»Nogle mænd tjener mange penge på internettet, og jeg ved, at det ikke er godt at snyde folk, men jeg har ikke noget valg.«

Eman påstår, at han endnu ikke har snydt nogen.

Hvad var dit mål, da du skrev med mig?

»Mit mål er at få dit Whatsapp-nummer.«

Det er vigtigt for kærlighedssvindlerne at få ofrenes telefonnummer, fordi deres falske profiler på eksempelvis Tinder hurtigt bliver anmeldt og fjernet.

Hvad ville du så gøre?

»Så ville jeg spørge de her mænd, som jeg kender, hvad jeg skal gøre derfra.«

»Om de kan give mig nogle ideer til, hvad jeg skal gøre.«

Du kender altså nogen, som er professionelle?

»Ja, mange mennesker. Normalt lærer de ikke fra sig.«

»De forklarer bare, at man over internettet skal skrive søde ting til kvinderne.«

»Hvis kvinderne svarer, skal jeg komme tilbage til dem, og så viser de, hvad jeg skal gøre derfra.«

Hvor meget tjener de her mænd, som snyder kvinder?

»Det er meget,« svarer Eman.

Han fortæller, at man kan genkende de dygtige svindlere på deres dyre biler og store huse.

Som B.T. tidligere har afdækket, overførte 49-årige Lone 450.000 kroner til en bedrager, som hun havde mødt på Tinder.

Fælles for mange af kærlighedssvindlerne er deres fremgangsmåde og dækhistorier.

De har ofte klassiske amerikanske navne. B.T. har på få dage været i kontakt med falske profiler, som brugte navne som Mark Lawrence, Steven Erick Williams, Jordan Ragnack, Christopher Wallane og Mark Ani.

Ofte skriver de udenlandske svindlere også med kvinderne ud fra et manuskript.

De udgiver sig for at være læger, soldater eller forretningsmænd, som arbejder udenlands og derfor ikke kan mødes fysisk.

Det samme gjorde Mark Lawrence, før B.T. afslørede ham.

»Jeg bor på en militærbase,« fortalte han til at begynde med.

Siden har han indrømmet, at han er fra Sydafrika, og indvilliger i at svare på spørgsmål.

Men han vil ikke give nogen personlige informationer.

»Det er ikke vigtigt, hvem jeg er. Der er ingen chance for, at du finder mig.«

Hvorfor gør du det her?

»Det handler ikke kun om pengene,« svarer han.

Den sydafrikanske kærlighedssvindler holder fast på, at han bare opfylder kvindernes drøm.

»Det kan godt være, at det kun er for en kort tid. Men det er værdien af den tid, som tæller.«

Mandens engelsk er tæt på perfekt. Han svarer på spørgsmålene med en selvsikker arrogance.

På intet tidspunkt vil han indrømme, at han snyder kvinderne for penge.

»Jeg presser ingen til at sende penge. Det er en kærlig og dybfølt foræring fra dem.«

Manden forklarer, at han kan få en kvinde til at føle sig lykkelig i flere måneder. Når kvinden så spørger ham, hvorvidt han har problemer, så tager han gerne imod en økonomisk støtte. Også selvom kvinden sender pengene i troen på, at han er en helt anden person.

»Det er en belønning,« forklarer han.

Hvorfor så ikke bruge dine egne fotos?

»Hvis jeg viser mig selv, så gider kvinderne ikke tale med mig.«

»Man skal finde billedet af en, som passer til deres fantasi om manden, de vil leve med.«

Og denne drømmemand viser altid interesse i kvindernes hverdag og liv.

De skriver godmorgen og godaften, så de altid er i ofrenes tanker, når de står op og går i seng.

Samtalerne bliver også hurtigt overdrevet intimme og kærlige, men det opdager ofrene ikke.

De bliver forført og manipuleret af erfarne kærlighedssvindlere, som gør det hver dag.