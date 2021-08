En opsigtsvækkende sag om seksuelle overgreb mod unge piger har ramt Englands hovedstad.

Mandag blev tidligere musiklærer Ben Breakwell dømt for 32 seksuelle mod unge i alderen 13-16 år, skriver BBC.

Ben Breakwell, 40 år, udnyttede sin stilling som underviser på West London School, hvor han havde sex med to elever på henholdsvis 13 og 14 år.

Overgrebene fandt sted, da den tidligere musiklærer planlagde hemmelige møder med de to unge piger i sin lejlighed og i skolens kælder.

Det er tydeligt, at Breakwell er et sexmonster Kriminalbetjent Ben Lawrence Smith

Et tredje offer på skolen blev årsagen til, at Breakwells ugerninger kom frem i lyset.

Det tredje offer på 16 år er også en elev, som Breakwell underviste. Hun delte med sine venner og mor, hvordan musiklæreren kyssede hende, imens de havde undervisning.

Derudover blev en ansat på skolen informeret fra en af ofrenes venner, som berettede om upassende forhold mellem musiklæreren og eleverne. Det førte til en bortvisning med det samme for musiklærerens vedkommende, og derefter påbegyndte politiet en efterforskning mod Ben Breakwell.

Politiet opfatter situationen som ekstra kritisk ved, at musiklæreren har udnyttet sin troværdige position som underviser.

»Det er tydeligt, at Breakwell er et sexmonster, som har manipuleret unge piger for at udnytte dem«, fortæller kriminalbetjent Ben Lawrence Smith til BBC.

Musiklæreren udnyttede sin position til at opbygge et forhold og lede de unge pigers tanker hen på en kærlig relation. Ved at få pigerne til at kunne lide ham, gjorde han sandsynligheden mindre for, at de ville gå bag hans ryg og sladre om ham.

»De unge piger blev manipuleret til at tro, at overgrebene var deres egen skyld.«

Kriminalbetjenten er dog ikke i tvivl om årsagen til, hvorfor Ben Breakwell bliver stillet til ansvar for sine handlinger.

»Pigerne er utrolig modige ved at stå frem, og det er grundet deres mod, at han bliver straffet for sine handlinger.«