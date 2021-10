Svensk politi arbejder tilsyneladende ud fra en teori om, at drabet på den 19-årige rapper Einár kan relateres til et drab begået i foråret.

Det skriver både Aftonbladet og Svenska Dagbladet.

Ifølge de to medier blev Einár efterforsket i forbindelse med et drab på en ung mand begået i et boligområde i det nordvestlige Stockholm i foråret 2021. Den afdøde unge mand havde angiveligt en relation til en anden svensk rapper, der spillede en rolle i en brutal kidnapning af netop Einár kort tid forinden.

Hvad Einárs rolle i drabet på den unge mand skulle have været, er uvist, men Aftonbladet mener at vide, at Einár navn blev nævnt i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Efterfølgende skulle den 19-årige Einár desuden have sunget både fornærmende og hånligt om den afdøde mand.

Alt det er tilsyneladende en medvirkende årsag til, at svensk politi ifølge både Aftonbladet og Svenska Dagbladet arbejder ud fra en teori om, at hævn lå bag gårsdagens drab på Einár. Et drab, som i svenske medier er blevet beskrevet som en regulær henrettelse.

Flere af de svenske medier mener at vide, at drabsmanden stod med kun halvanden meters afstand til Einár med strakt arm, da han affyrede de dødbringende skud.

Svensk politi frygter, at drabet i går kan udløse flere hævnaktioner.

Ingen personer er anholdt for torsdagens drab, men politiet har ikke lagt skjul på, at de jagter flere gerningsmænd.