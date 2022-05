En patrulje fra Østjyllands Politi fik mandag aften klokken 21 øje på en vandscooter, der lå fortøjet i erhvervshavnen ud for Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus.

Men fritidssejlads er forbudt i erhvervshavnen, så betjentene blev stående ved vandscooteren og ventede på ejeren.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Kort tid efter dukkede den 30-årige ejer af vandscooteren op. Han erkendte at have sejlet på den, men han mente ikke, at han havde gjort noget ulovligt.



Det mente betjentene dog, der sigtede ham efter søloven for at have sejlet et sted, han ikke måtte.

Det viste sig desuden, at scooteren ikke havde den lovpligtige forsikring, og det gav yderligere en sigtelse til den 30-årige mand.



Han var tilsyneladende meget utilfreds med politiets indblanding, hvilket han gentagne gange gav udtryk for, skriver politiet.

Efter flere råb og skældsord rettet mod patruljen blev han derfor også sigtet for at forstyrre den offentlige orden, og han måtte altså smutte derfra med hele tre sigtelser.