På tredje døgn er en 43-årig mand fra Vindeby på Tåsinge forsvundet.

Tirsdag formiddag leder politiet efter ham med betjente, hunde og droner.

»Vi leder og leder og håber, at borgerne også vil kigge efter ham,« lyder det fra Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi.

»Vi håber på hjælp fra befolkningen og at borgerne vil hjælpe med at kigge efter ham i haver, skure og lignende.«

Den 43-årige mand var iført sorte bukser, brun fleecjakke, kasket og klipklapper, da han søndag forlod sit hjem i nedtrykt sindstilstand. Han beskrives som slank, 175 cm. høj. Han bærer briller og har kort skæg.

Så vidt vagtchefen er orienteret, så er manden forsvundet til fods og er altså ikke taget afsted på cykel eller i bil.

Den 43-årige er meget lokal og bevæger sig meget ved vandet.

»Han vil gerne ud og fiske ved kysten,« siger vagtchefen.

Politiet fik mandag et par tips fra befolkningen og de tips er nu efterprøvet - uden resultat.

Men folk skal ikke holde sig tilbage, hvis de har oplysninger i sagen. Alle tip kan bruges, understreger vagtchefen ved Fyns Politi.

»Vi vil hellere have, at borgerne kontakter os en gang for meget end en gang for lidt,« siger vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Hvis du har set manden eller ved, hvor han kan være, så giv politiet et kald på 1-1-4.

B.T. følger sagen ...