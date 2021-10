De betalte med en 1000-kroneseddel, men alligevel forlod de butikken med endnu flere penge mellem hænderne.

Onsdag besøgte to kvinder fem forskellige butikker på Nørrebro, og i hver af butikkerne lykkes det de to kvinder at få skabt så stor forvirring om betalingen, at de franarrede butikkerne et større beløb.

Københavns Politi var egentligt til stede på Nørrebro i forbindelse med en målrettet indsats mod lommetyve. Men de to kvinder tiltrak sig politiets opmærksomhed.

Gang på gang tilbød kvinderne at betale i butikkerne med en 1000-kroneseddel. Herefter annullerede de købet og skabte forvirring om, hvor stort et beløb, de i første omgang havde betalt med.

Forvirringen resulterede i, at butiksekspedienterne gav kvinderne et større beløb, end det de havde betalt med, tilbage.

»Vores kollegaer observerede kvinderne, mens de gik ind på en kaffebar og udførte tricket endnu en gang. Herefter blev kvinderne anholdt,« skriver politiet på Twitter.

Begge kvinder er udenlandske statsborgere, og de bliver torsdag fremstillet i dommervagten sigtet for de fem forhold.