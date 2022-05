En mandlig kørelærer er blevet dømt for at have krænket flere af sine kvindelige elevers blufærdighed.

Det har Retten i Aalborg tirsdag slået fast.

Den 56-årige kørelærer var tiltalt for både at have krænket kvindernes blufærdighed under køretimerne i Støvring og via beskeder sendt på Messenger.

I nogle af beskederne, som de forurettede havde taget screenshots af, skrev han blandt andet 'fine billeder du har på profilen, er det en veninde, du snaver med?', 'vil det sige, at dick foto er o.k.?' og 'sender du billeder retur?'.

I forholdene, der omhandler krænkelser i køretimerne, blev han blandt andet dømt for at have spurgt en elev, om hun havde haft sex.

Derudover for at have sagt til en anden elev, at han godt kunne tænke sig en sugar babe og herefter spurgt, hvad hun godt kunne tænke sig i gave, hvis hun var sugar babe.

Alle krænkelserne fandt sted tilbage i maj 2021, og det takserede retten til 20 dages betinget fængsel.

Kørelæreren ønskede ikke at afgive forklaring i retten, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Anette Abildgaard Odder.

I stedet henviste han til sin forklaring i politirapporten.

»Her bestred han det, der var blevet sagt i en samtale. Men beskederne på messenger havde retten jo sort på hvidt. Han mente dog ikke at have skrevet det og sagde, at hvis han havde, så havde han været påvirket,« fortæller Anette Abildgaard Odder.

Den forklaring valgte retten at tilsidesætte til fordel for vidnernes forklaringer og de meget konkrete beviser i form af de skrevne beskeder.

Den 56-årige kørelærer blev imidlertid ikke frakendt retten til at være kørelærer. Det havde anklagemyndigheden ellers nedlagt påstand om.

»Når anklagemyndigheden nedlægger sådan en påstand, er det jo ud fra en vurdering om, at der er fare for, at den slags krænkelser sker igen. Så at retten ikke idømmer ham et forbud, tager jeg til efterretning,« siger anklageren, der ellers er tilfreds med dommen.