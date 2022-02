Onsdag formiddag tog en kvinde iført en orange hijab og lang blomstret kjole plads i vidneskranken i retssal tre i Retten i Aarhus.

Hun er mor til en af de tre mænd, som er tiltalt for drabet på en 25-årig mand ved Søhøjen i Tilst den 27. februar 2020.

I godt og vel to timer afhørte anklagemyndigheden på baggrund af aflytninger, som de har optaget i skjul på Skejby Sygehus i dagene efter drabet.

Her var hendes ældste søn nemlig indlagt efter, at han den 6. februar 2020, tre uger før drabet ved Søhøjen, blev forsøgt dræbt med flere skud ved moderens bopæl i Brabrand.

Netop det drabsforsøg, mener anklagemyndigheden nemlig, er grunden til, at den 25-årige tre uger senere skulle dræbes ved Søhøjen.

Et drab, som hendes 25-årige søn sammen med to andre mænd på henholdsvis 24 og 29 er tiltalt for.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Afhøringen af hende viste sig dog at være spildt.

I slutningen af høringen blev der nemlig såret tvivl om, hvorvidt samtalerne på sygehuset, som foregik på somalisk, var blevet oversat korrekt til dansk.

Det resulterede i, at retsmødet blev afbrudt, og der blev taget en beslutning om, at alle samtalerne skal genoversættes.

»Tolken har gennemgået aflytningerne sammen med anklager og forsvarerne, og konklusionen er, at de er tvivlsomme. Der er derfor enighed om, at der skal ske en genoversættelse,« lød det fra dommeren, hvorefter hun sendte nævningene hjem to timer før tid.

Samtalerne på sygehuset var mellem moderen til den 25-årige, faren og storebroren, der var indlagt efter drabsforsøget.

Meningen var, at faren den til 25-årige, der er rejst hele vejen fra England for at vidne, ligeledes skulle afhøres onsdag.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

På grund af problemerne med oversættelsen er afhøringen af ham nu også udsat på ubestemt tid.

Samtalerne, der onsdag blev afspillet, handlede blandt andet om, at moderen ikke måtte forlade sit hjem, da det, ifølge faren, ville kunne virke mistænkeligt, når der gik rygter om, at hendes søn stod bag drabet på en 25-årige ved Søhøjen.

»Lad mig fortælle dig noget. Hvis den ene stikker af (sønnen, red.) og moren er hjemmefra, så tænker man, at der er noget om snakken, og så er der jo noget at komme efter,« lød det blandt andet fra faren til den 25-årige i en af samtalerne.

Det er endnu uvist, hvornår den nye oversættelse ligger klar, og moderen og faren vil kunne blive afhørt.

B.T. følger sagen.