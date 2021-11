Nogle finder den på arbejdet. Andre i Byen. Nogle på gaden, på en datingapp eller på internettet. Mulighederne er mange. Og vi jagter den næsten alle sammen: Kærligheden.

Men for flere og flere ender jagten med et blive dyr. Rigtig dyr. Især hvis man går på jagt på nettet.

Her oplever mange nemlig at blive ofre for såkaldt 'kærlighedssvindel'. Det betyder mere konkret, at svindlere på et halvt år lokket over ni millioner kroner ud af danskerne. Helt præcist 9,39 millioner kroner.

Det viser nye tal fra Finans Danmark.

»Derfor er der god grund til at være opmærksom på, at det desværre ikke er alle, der vil en det godt. Man skal have paraderne oppe, når man finder relationer på internettet. For selvom man selv har gode intentioner, så skal man vide, at det har andre ikke nødvendigvis,« siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, i den udsendte pressemeddelelse.

Og der er sket en betydeligt stigning i svindlen sammenlignet med 2020, hvor tallet var nede på 6,6 millioner kroner.

Det er særligt på datingsider, sociale medier og via e-mail, at kærlighedssvindlerne opererer, og det sker ved, at ofret bliver bedt om at overføre en række beløb, når tilliden er opbygget.

Ifølge Finans Danmark kan tallet sagtens være højere end de ni millioner kroner, da der formentlig er et større mørketal.

I første halvdel af 2021 forsøgte svindlerne at slippe afsted med over 29 millioner kroner, men de 20 af dem blev stoppet af bankerne.