Netværk, job, helbred og livslyst.

Det var nogle af de dyre omkostninger den tidligere præst John Mikkelsen måtte betale, da han blev anklaget for at have været upassende overfor en konfirmand, han havde til konfirmationsforberedelse.

Sagen blev droppet af politiet, men ikke før, den havde kostet præsten den hverdag, han havde bygget op. Til en grad hvor John Mikkelsen overvejede meningen med livet.

»Det er rigtigt, at jeg overvejede, om jeg ville være her længere. Om det hele var ligegyldigt, og man skulle springe fra Storebæltsbroen« lyder det fra John Mikkelsen, da B.T. taler med ham.

Han var igennem 20 år præst i Korup Kirke, men da sagen begyndte at rulle, blev han fritaget fra tjeneste. Det skete, efter en af de unge, der gik til konfirmationsforberedelse hos ham, havde sagt, at præsten havde udsat en pige på holdet for uønskede berøringer.

DR har taget sagen op i programmet 'Kriminelt: Stemplet som creepy præst', hvor de opruller hele forløbet.

Og forløbet inkluderer blandt andet, at politiet lagde sagen imod præsten ned, da man ikke mente, der var sket noget strafbart. Et syn på sagen, den først formodede forurettede ser ud til at dele.

For ifølge DR siger hun, at John Mikkelsen hverken har taget hende på brysterne, som det ellers blev påstået, eller krænket hende.

Vanessa Stubmark, der selv har gået til konfirmationsforberedelse hos John Mikkelsen, beskriver dog en præst, der kom for tæt på nogle gange, og som kunne gøre sine konfirmander utrygge. Hun mener i dag, at hans manglende evne til at forstå de unges grænser har kostet ham dyrt.

»Jeg tror, man kan sige, at hans personlighed har været uheldig for ham, for han har jo været uskyldig, men fordi hans væremåde er lidt sær, så er det jo et problem for ham, fordi det har fået ham ud i det her.«

Der er konfirmander, som beskriver, at du er kommet for tæt på og har virket grænseoverskridende. Hvordan ser du på den del i dag?

»Jeg ser på det på den måde, at jeg synes, de skulle komme og have sagt det. Og derudover så ser jeg på sagen som kafkask (absurd og bureaukratisk situation, red.),« lyder det fra John Mikkelsen.

I dokumentaren bliver han beskrevet som en direkte person både af kone, ven og konfirmander, som i nogle tilfælde kan komme til at sige tingene på en anderledes måde. Ingen af de medvirkende mener dog, at præsten kunne begå overgreb.

Alligevel mistede han sin stilling ved Korup Kirke. En stilling, han ellers, da sagen var afgjort og faldt til ro, gerne havde siddet på igen.

I dag har han fået erstatning for forløbet og er gået på pension af hensyn til helbredet, der blev ramt under sagen. Og han har en mission med at stille sig frem på nationalt tv.

»Jeg vil jo gerne hindre, at det sker igen. Nu er jeg ude af det hele, og så er det måske egentlig min opgave at skyde på nogle af de ting, der kan ændres.«

Hos Fyns Stift svarer man ikke på den konkrete sag, men man kommer med et skriftligt svar til DR:

»Som arbejdsgiver er man nødt til at reagere i sager af denne art, vel vidende at det vil få stor betydning for de involvered. Der findes ingen nemme løsninger i den slags sager, men man gør det bedst mulige i situationen,« skriver biskop Tine Lindhardt til DR.