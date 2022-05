Den næsten 100 år gamle restaurant Kystens Perle på bådhavnen i Aalborg Vestby har mandag eftermiddag været i brand.

Alarmen indløb klokken 14.52, og kort efter var brandfolk i gang med at bekæmpe flammerne.

»Ilden nåede at brede sig til loft og tagkonstruktion,« forklarer indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Anders Brosbøl.

Bygningen består primært af træ, og det betød, at tiden var knap for brandmændene.

»Så handler det om at få sat hurtigt ind. Det var millimeter fra, at vi ikke nåede at redde den, men vi gjorde det lige på målstregen,« siger indsatslederen.

Restaurantens gæster var blevet evakueret, da brandvæsnet nåede frem. Personalet hjalp til med at udpege, hvor der var gasflasker, som brandvæsnet derfor hurtigt kunne sikre.

»Så satte vi ellers massivt ind med to slukningsenheder.«

Nordjyllands Politi har også været til stede ved branden. De skal nu undersøge, hvad der var årsag til branden.

»Det er vores formodning, at det er opstået i en spand, hvor man tømmer askebægre, men det skal undersøges nærmere,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup, der ikke udelukker, at det kan ende med en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven.

Selvom det lykkedes brandvæsnet at redde bygningen fra at brænde ned, så kommer restauranten ikke til at åbne lige foreløbig, vurderer Anders Brosbøl.

»Hele restauranten er brand-, røg- og sodskadet, så der går noget tid, inden de kan åbne igen.«