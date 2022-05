Børn i Vollsmose stod søndag med en pensel i hånden eller hænderne i malingen, mens de udsmykkede et ellers kedeligt byggehegn.

På hegnet blev der malet hjerter, blomster og skinnende sole – tilsat en masse små håndaftryk.

Tirsdag morgen var alle tegninger på det flere hundrede meter lange hegn malet over med sort maling.

»Det her er hærværk og vandalisme. Det er den måde, vi ser det på, og derfor vil det blive politianmeldt,« siger direktør for boligselskabet Civica, Jens Pilholm.

Direktør for boligselskabet Civica, Jens Pilholm, ved godt, at der er mange holdninger til nedrivningen af boliger i Bøgeparken. Men han er mere end almindelig ærgerlig over, at utilfredshed med nedrivningen kan være skyld i, at en masse børns tegninger blev malet over. Foto: Civica Vis mere Direktør for boligselskabet Civica, Jens Pilholm, ved godt, at der er mange holdninger til nedrivningen af boliger i Bøgeparken. Men han er mere end almindelig ærgerlig over, at utilfredshed med nedrivningen kan være skyld i, at en masse børns tegninger blev malet over. Foto: Civica

Civica ejer de boliger, der netop er ved at blive revet ned i Bøgeparken som følge af ghettoloven og planen om at omdanne Vollsmose fra ghetto til attraktivt boligområde.

Det var hegnet om de bygninger, der er blevet udsat for hærværk, og derfor mistænker Jens Pilholm, at den sorte maling er påført af personer, der er imod nedrivningen af boligerne.

»Jeg bliver – undskyld mit sprog – sgu da egentlig lidt arrig. Som jeg hele tiden har sagt, er jeg med på, at den her omdannelse er politisk, men det her er ikke måden at udtrykke sig på,« siger han.

Initiativet til at give børn i området lov til at male på hegnet kom fra entreprenøren på projektet, Enemærke og Petersen, og målet var at give børnene en oplevelse ved at male hegnet og give dem ejerskab over noget, de skal se på i lang tid.

Alle de motiver, børn fra Vollsmose søndag malede på et flere hundrede meter langt hegn omkring en byggeplads ved Bøgeparken, var tirsdag morgen malet over med sort maling. Foto: Civica Vis mere Alle de motiver, børn fra Vollsmose søndag malede på et flere hundrede meter langt hegn omkring en byggeplads ved Bøgeparken, var tirsdag morgen malet over med sort maling. Foto: Civica

»Der var høj sol og godt humør, da de lavede de her tegninger i søndags. Det er i den kontekst, jeg synes, tingene bliver ret markant,« siger Jens Pilholm.

Derfor er man også nu i gang med at se, om der findes videoovervågning af hærværket.

Indtil for nylig var netop Bøgeparken et af de områder med mest overvågning i Vollsmose, men nu er det begrænset, hvor meget der er uden for byggepladsen.

Alligevel håber Jens Pilholm, at man finder frem til synderen eller synderne – som i den grad har været effektive. Det er nemlig mange, mange meter hegn, der er blevet malet over.

Søndag – på mors dag – fik børn i Vollsmose frit spil til at male farverige motiver på et langt byggehegn i Vollsmose. Foto: Civica Vis mere Søndag – på mors dag – fik børn i Vollsmose frit spil til at male farverige motiver på et langt byggehegn i Vollsmose. Foto: Civica

»Det er måden, man demonstrerer på. Jeg synes, det er lavt, at man skal involvere børn og deres ideer og tegninger,« siger han.

Endnu er det uvist, hvad der kommer til at ske med hegnet. Men én ting er sikkert, og det er, at den sorte maling ikke får det sidste ord i den sag.

»Det skal i hvert fald males over. Selvfølgelig skal det ikke stå, som det er. Dem, der har gjort det, skal ikke have den sejr, at det er sort,« siger Jens Pilholm.