Onsdag aften blev en 65-årig mand fundet død på et tag i Egtved tæt på Vejle.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge mediet blev politiet kontaktet klokken 19.03 en af person, der studsede over, at der stod en stige, og at en håndværkerbil holdt i tomgang på Lergårdvej i Egtved.

Vedkommende så derefter en mand, der lå på et tag.

Til Vejle Amts Folkeblad oplyser politiet, at den 65-årig mand var håndværker, og at han var ved at arbejde med tagpap på taget af en pavillon.

Man mener ikke, at der er tale om hverken en forbrydelse eller, at han skulle have taget sit eget liv.

»Han har været i gang med at arbejde, og så er han sandsynligvis faldet om. Der er ikke noget, der tyder på en forbrydelse. Der er heller ikke noget, der tyder på en arbejdsulykke,« lyder det fra Mikkel Ross, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

De pårørende er blevet underrettet.