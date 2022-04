Det var et noget alternativt våben, en 46-årig mand tog i brug, da han søndag aften gik løs på en politiassistent i Brovst.

Med en coladåse i hånden slog han nemlig ud efter politiassistenten og ramte ham i hovedet.

Den 46-åriges angreb med coladåsen var så voldsomt, at politimanden fik en flænge i hovedbunden og en bule i hovedet, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Forud for det voldelig optrin havde politiet fået en anmeldelse om, at manden gik og truede folk på gaden i Brovst.

»Da patruljen retter henvendelse til manden, forklarer han, at han er på vej hjem, men så bliver han aggressiv og slår med den her coladåse,« siger Thomas Klingenberg.

Den 46-årige mand, som selv kommer fra Brovst, blev mandag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Her erkendte han at have slået politiassistenten og blev så varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for kvalificeret vold, fordi han begik vold med en genstand. Dertil kommer en sigtelse for vold mod tjenestemand.

Den 46-årige mand valgte ikke at kære kendelsen.