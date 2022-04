»Politiet har stillet ham i en offentlig gabestok.«

Sådan beskriver forsvarsadvokat Jakob Dalsgaard-Hansen den tid, hvor hans klient var sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

En periode, der strakte sig fra 9. februar og frem til 5. april, hvor politiet droppede sigtelsen mod den 36-årige mand.

»Han har alibi for den periode, hvor Mia forsvinder, og til hun findes i Dronninglund Storskov,« sagde Frank Olsen, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, til B.T. tirsdag.

I den knap to måneder lange periode, hvor manden har været sigtet, har han måttet sygemelde sig fra sit arbejde, han har modtaget dødstrusler, og navneforbuddet i sagen er blevet brudt.

Nordjyllands Politi har udtalt, at de vil rejse sigtelser mod dem, der har fremsendt truslerne og overtrådt navneforbuddet. Men ifølge Jakob Dalsgaard-Hansen kan de lige så godt undersøge deres egen rolle.

»Jeg mener, det er tvivlsomt, om de selv har overholdt reglerne,« siger forsvarsadvokaten og uddyber.

»I et navneforbud er der også et identifikationsforbud. Når politiet til at starte med fortæller om anholdelserne og adresserne, og de så efterfølgende helt åbenlyst fortsætter med efterforskningen på de adresser, så kræver det jo kun to minutters arbejde at finde ud af, hvem der bor der.«

Det er dog ikke kun politiets rolle, som forsvareren kritiserer. Også medierne langer han ud efter. Flere medier har nemlig viderebragt billeder af de bygninger, som politiet undersøgte.

»Medierne har bragt billeder af ejendommene, men de er bragt i forlængelse af, at politiet har bekræftet, at det er der. Så skal man tage stilling til, om en viderebringelse også er en overtrædelse. Det kan være svært,« siger han.

Hvorvidt han og hans klient vil rejse en sag mod politiet og dem, der har delt billeder fra adresserne, har de ikke taget stilling til endnu.

»Det skal i hvert fald undersøges, og så skal vi have lavet en strategi for, hvor langt vi vil gå,« slutter forsvareren.

B.T. har kontaktet Frank Olsen, der er vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen ved Nordjyllands Politi. Han ønsker ikke at kommentere sagen.