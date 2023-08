En 18-årig mand er torsdag fængslet i en sag om en to år gammel og ganske brutal voldtægt kun få meter fra Rådhuspladsen i København.

Den 18-årige marokkanske statsborger nægter sig skyldig. Alligevel fandt dommeren, at der var begrundet mistanke, og manden blev fængslet i foreløbigt 27 dage.

Episoden udspandt sig 8. oktober 2021 omkring klokken 21 i en smøge ved Dagmar Biografen i Jernbanegade.

Dengang var offeret 14 år gammel, og sigtelsen beskriver, hvordan den dengang 16-årige dreng via sin psykiske og fysiske overlegenhed både truede og håndfast tvang offeret ned i smøgen.

Her hev han ifølge sigtelsen bukser og sko af offeret, hvorefter han voldtog hende.

Det skete selvom hun både græd, skreg og sagde stop, lyder det i sigtelsen. Pigen gjorde modstand, og flere gange forsøgte hun at slå, sparke, skubbe samt rive ham i håret for at få ham til at stoppe, lyder det i sigtelsen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er sagens detaljer ikke kommet frem offentligt.

Det vides heller ikke, om eller hvordan offer og gerningsmand kendte hinanden i forvejen.

Lyt her til B.T.s podcast om blå blink og kriminalitet her: