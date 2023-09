Kunder og personale i Dagli'Brugsen i Raklev ved Kalundborg fik sig tirsdag morgen en slem forskrækkelse.

Klokken 08.44 løb en 19-årig mand iført en elefanthue ind i dagligvarebutikken, hvor han løb om bag kassen og tog en stak mindre sedler fra kasseapparatet.

Herfra eskalerede situationen, kan man læse i Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

På vej ud af butikken skubbede gerningsmanden til en kvindelig medarbejder, som forsøgte at afskære ham vejen.

Medarbejderen faldt omkuld, men en mandlig medarbejder fik fat i den 19-årige foran butikken, hvor han blev tilbageholdt på gulvet, så han tabte alle pengesedlerne.

Den 19-årige viste sig at have en kniv i en skede på sig, som faldt ud af lommen under tumulten.

Imens var politiet blevet tilkaldt, og de kom frem kort efter og anholdt den 19-årige mand fra Kalundborg, som blev sigtet for røveri og overtrædelse af knivloven.

Politiet afhørte de tilstedeværende og optog rapport. Pengene blev leveret tilbage til butikken og kniven beslaglagt.

Den 19-årige blev taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling. Senere blev sagen juridisk vurderet, hvor der ikke blev fundet grundlag for at fremstille den unge mand i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.

Han blev derfor løsladt, men kan forvente et retsligt efterspil.