Politiet i den sydfranske by Mandelieu-La Napoule kom allerede på sporet af den 31-årige drabssigtede danske erhvervsmand 7. september.

Her blev han stoppet foran det lokale supermarked Casino af det lokale politi.

Det fortæller den lokale dyreværnsorganisation Au Service des Animaux 06 og byens borgmester, Sébastien Leroy, begge på deres Facebook-sider.

Angivelig var danskeren ude for at gå en tur med sin tre måneder gamle Staffordshire bull terrier kaldet Ivy.

Foran supermarkedet skulle han ifølge politiet være gået amok på hunden, der var i snor.

Videoovervågning fra supermarkedet fangede episoden, hvor manden løftede den lille tæve op i halsbåndet, kastede den ned mod jorden og slog den lille hvalp adskillige gange.

Ifølge den lokale avis Nice-Matin blev danskeren anholdt og taget med på politistationen, da betjentene stoppede ham.

Dyreværnsorganisationen fik indleveret hunden, efter danskeren blev tilbageholdt, skriver de på Facebook.

Parret boede i et velhaverkvarter tæt på den franske riviera i en 300 kvardratmeter stor villa. Fransk politi ransagede huset søndag. Foto: Nice-Matin/ Sébastien Botella Vis mere Parret boede i et velhaverkvarter tæt på den franske riviera i en 300 kvardratmeter stor villa. Fransk politi ransagede huset søndag. Foto: Nice-Matin/ Sébastien Botella

Deres dyrlæge kunne konstatere, at hunden havde været udsat for mishandling. Den havde brud på højre forben, blødte og havde flere blodansamlinger.

Samtidig opdagede de et ældre brud på én af forpoterne

På deres Facebook-side kan man se billeder af hunden, hvor den får ilt og har forbindinger på.

Den franske avis skriver, at den danske mand ikke blev sigtet for dyremishandling, men fik en bøde og blev løsladt.

Danskeren blev søndag anholdt og sigtet for drabet på sin 30-årige danske kæreste.

Kvindens lig blev fundet af to mænd i et køleskab. De har fortalt politiet, at de blev betalt for at køre køleskabet på lossepladsen.

Det danske par boede sammen i en luksusvilla i den franske kystby Mandelieu-La Napoule, der ligger tæt på Cannes.

Ifølge Nice-Matin fik dyreværnsorganisationen uventet besøg, efter de havde haft hunden i deres varetægt.

For den nu dræbte danske kvinde dukkede pludselig op i dagene efter 7. september for at hente hunden.

»Hans kæreste ville ikke tro på, at han havde opført sig sådan,« fortæller lederen af organisationen Cécilia Fruleaux.

Den danske mand blev anholdt søndag morgen i hjemmet. Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Københavns Politi oplyser til B.T., at man har en værneting (står for sagen i Danmark, red.) på sagen, og henviser til fransk politi, der leder efterforskningen. Der er ikke sendt nogen fra dansk politi til Frankrig, og det er ikke afklaret, hvorvidt det på et tidspunkt kan blive en mulighed.

Københavns Politi ønsker ikke at kommentere, om de har bistået fransk politi med efterforskning i Danmark.