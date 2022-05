Et ildebefindende var efter alt at dømme årsag til, at en minibus med seks passagerer natten mellem lørdag og søndag kørte galt og endte i grøften.

»Det kunne være gået rigtig galt, men det gjorde det heldigvis ikke,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Anmeldelsen om uheldet kom ind klokken 1.21. Uheldet skete på Nyborgvej i Faaborg på Fyn.

Ingen kom alvorligt til skade ved uheldet, men chaufføren og en passager blev efterfølgende kørt til tjek på sygehuset.