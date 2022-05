Batterierne på Charlotte Busch Andersens gamle elcykel var ved at være udtjent, så da hun sidste år fyldte 50 var det en god anledning til at købe en erstatning.

Hun fandt en annonce på nettet, og da hun efterfølgende kørte ud til en mand, der solgte en elektrisk Batavus-cykel, virkede alt meget reelt.

Hvad hun ikke vidste var, at cyklen var stjålet, og at den 40-årige mand, der solgte den, bedrev organiseret og groft hæleri og dokumentfalsk.

»Det er så mange mennesker, det er gået ud over. Det er ikke bare to,« siger Charlotte Busch Andersen og tilføjer:

»Det er rigtig mange penge, folk er blevet snydt for.«

Hun var ligesom flere andre af de knapt hundrede forurettede mødt op i Retten i Odense torsdag i håbet om at få de 10.700 kroner tilbage, hun betalte for den brugte Batavus.

Retten idømte den 40-årige et år og ni måneders fængsel for at købe og sælge stjålne cykler til et samlet værdi af cirka 1,4 millioner kroner.

Har du en ladcykel? Lås, sprøjtemaling, gps eller baggård? Har får du politikommissær Finn Wegners bud på, hvordan du kan forsøge at sikre din cykel mod tyveri Gør cyklen unik. Sprøjtemal den, eller gør noget lignende, så den kan genkendes. Så bliver den mindre attraktiv for en tyv.

Lås den ordentligt fast til noget nagelfast med så god en lås som muligt og gerne i en baggård.

Gør livet så besværligt for tyven som muligt.

Selv blev hun narret af, at manden havde god forstand på specielt elcykler – og så fik hun både en kvittering og betalte på MobilePay, da hun købte cyklen.

»Han sagde, han ikke ville sælge noget videre, der ikke var i orden, fordi han ikke ville have politiet rendende,« siger Charlotte Busch Andersen.

Desuden fortalte den 40-årige, at der var både garanti og service på cyklen, hvis den skulle fejle noget.

Så da det kort efter viste sig, at der var bøvl med gearene og det ene dæk på den Batavus-cykel, Charlotte Busch Andersen havde købt, kontakte hun ham igen og fik uden bøvl begge ting fikset.

»Jeg har været ude ved ham to gange efterfølgende, hvor jeg har fået lavet dæk og gear,« siger hun.

Selvom politiet har fortalt Charlotte Busch Andersen, at hun ikke skal slå sig selv i hovedet med, at hun lod sig narre, og at mange blev snydt af den samme mand, kan hun ikke lade være med at tænke tilbage.

»Jeg havde min veninde med og spurgte, 'er der noget her?'. Og hun sagde, 'nej, det er der overhovedet ikke'.«

»Man kan jo ikke dømme folk på, hvordan de bor. Det kan jo være reelt nok.«

Derfor kom det som et chok, da Fyns Politi et år senere kontaktede hende et år efter købet – i begyndelsen af maj 2022.

»Hvad tænker man? Man tænker bare 'det er sgu da løgn'.«

Elcyklen blev beslaglagt, og Charlotte Busch Andersen står nu tilbage uden hverken cykel eller penge.

I straffesagen mod den 40-årige havde hun ellers indgivet et erstatningskrav for elcyklen, men det blev ikke taget med i dommen.

Derfor er det nu op til Charlotte Busch Andersen og de knap hundrede andre forurettede i sagen hver især at anlægge et civilt søgsmål, hvis de vil have en chance for at se deres penge igen.

»Ej, men altså, det kan jeg jo ikke overskue,« siger Charlotte Busch Andersen.

Der er da heller ikke stor sandsynlighed for, at et civilt søgsmål vil kaste noget af sig, for når først den 40-årige har betalt omkostningerne for retssagen, er der formentlig ikke meget tilbage.

Charlotte Busch Andersen må altså selv betale for en ny cykel som erstatning for den, politiet har beslaglagt.

Og denne gang bliver det en splintrende ny fra fabrikken.

»Det er jeg helt sikker på.«

»Med service – selvom det var der jo også på den anden. Men hvis den bliver stjålet, har jeg i det mindste garantien.«