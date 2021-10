Liget af 17-årige Emilie Meng blev placeret i søen ved Regnemarks Bakke samme dag, som hun blev slået ihjel, eller kort tid derefter.

Så klar var meldingen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, da de på et pressemøde 25. december 2016 fortalte offentligheden, at den unge kvinde fra Korsør – fem en halv måned efter hun forsvandt – var fundet død.

Fundet var sket blot 24 timer forinden, da en hundelufter havde set noget mistænkeligt under vandoverfladen i en af søerne i det store naturområde.

Politiets udmelding – og deres formodning om hvornår gerningsmanden har placeret liget i søen – bliver i 3. afsnit af Discovery+-dokumentaren 'Nogen ved noget' om det uopklarede drab på Emilie Meng sat under lup.

Søen ved Regnemarks Bakke, hvor liget af Emilie Meng blev fundet.

I hvert fald sår en tidligere retsmediciner og samt den landmand, der forpagter jorden ved Regnemarks Bakke, nu tvivl om politiets forklaring.

I programmet fortæller landmanden Henrik, at hans køer hvert år kommer på græs 1. juli, hvorfor køerne og ikke mindst hans personale har bevæget sig rundt i det område – hvor Emilie Meng blev fundet – i månedsvis uden at se noget.

»Vi er her hver anden dag på alle mulige tidspunkter. Om aftenen og om dagen. Jeg går ind i folden her og er over hele området,« fortæller landmanden Henrik i programmet.

Det er første gang, at Henrik står frem og offentligt fortæller om sin involvering i sagen og den undren, der har sat sig i ham. Han finder det i særdeleshed mærkværdigt, hvis liget af Emilie Meng vitterligt blev placeret i søen 10. juli 2016 eller i dagene derefter, uden at han eller hans ansatte skulle have bemærket det.

»Jeg har undret mig over, at vi skulle have gået her i et halvt år, uden at man kunne se noget,« siger han og tilføjer:

»Jeg kan ikke få det til at hænge sammen med, at der er køer hernede.«

Og den undren er han således ikke alene om at have.

I dokumentarserien besøger de to B.T.-journalister Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen den tidligere retsmediciner og statsobducent Jørgen Lange Thomsen. Han udtaler sig i generelle vendinger, men fortæller, at det er svært at fastslå, hvor lang tid et lig har ligget i vand.

Jørgen Lange Thomsen, tidligere retsmediciner og statsobducent.

»Det er svært at afgøre. I de første dage kan man sige det nogenlunde sikkert. Efter ti dage glider huden af hånden. (...) Så sker der noget specielt i vand. Der dannes ligvoks. Det er en forandring i efterdøden, hvor der dannes en sæbeagtig masse. Det kommer efter cirka to måneder,« fortæller han, inden han tilføjer:

»Der er ikke flere etaper. Så er det bare gradvis opløsning.«

Jørgen Lange Thomsen har svært ved at forestille sig, at man ud fra en retsmedicinsk undersøgelse har kunnet konkludere det, som politiet gjorde, på bare 24 timer.

»Det må de have fra omstændigheder af anden karakter. De kan ikke se det på den døde. Det kan de ikke. Vand ødelægger dna,« siger han videre i dokumentarserien.

De tre første afsnit af 'Nogen ved noget om Emilie Meng' kan lige nu streames på Discovery+, og andet afsnit i serien kan ses onsdag aften klokken 21 på Kanal 5.