Opdatering: Hovedstadens Beredskab oplyser klokken 16.15, at branden er slukket igen. Branden nåede ikke at sprede sig, og ingen kom til skade.

Der er melding om en brand på Doktor Willesvej i Hvidovre.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Her oplyses det også, at beredskabet kan se fra en videostreaming, at ilden er opstået i et større oliekar i en carport.

Der er derfor en risiko for, at det spreder sig til resten af matriklen.

Hovedstadens Beredskab er på vej.