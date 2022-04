Fyns Politi slår nu fast, at en 72-årig mand fra Svendborg, der søndag blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør for lukkede døre, erkender at have dræbt sin hustru.

Det oplyser Fyns Politi over for B.T.

Politikredsen oplyser yderligere, at den 72-årige mand er sigtet for at skulle have dræbt sin 73-årig hustru ved kvælning, hvilket han altså selv erkender.

Drabet skulle have fundet sted mellem fredag morgen klokken 9 og lørdag klokken 9.30.

Lørdag formiddag skulle en hjemmeplejer have fundet kvinden død, da hun besøgte parrets hjem i Sofienlund i Svendborg.

'Fyns Politi antager, at motivet bunder i tragiske familieomstændigheder. Der pågår stadig efterforskning,' skrev ordensmagten på Twitter søndag.

Den 72-årige mand blev søndag varetægtsfængslet i fire uger frem til 19. maj – sigtet for manddrab.

Ifølge Fyns Politi har manden ikke kæret afgørelsen. Politikredsen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.