Fredag er der grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 10.00

Her fremstiller Østjyllands Politi en 55-årig mand. Han sigtes for i 2002 at have voldtaget sin søn, som på det tidspunkt var otte år gammel.



Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor p.t. ikke at oplyse yderligere om sagen.

Opdateres..