En 32-årig mand ville bare have det overstået, da han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Derfor erkendte han med det samme at være ejermand til en større mængde amfetamin, hash, pot og mdma, så han kunne blive idømt en straksdom.

Dommen lød på 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel.

Manden fortalte i retten, at han var blevet anholdt onsdag klokken 12:20 på sin adresse i Søndersø efter at være blevet ringet op af politiet på vej hjem fra retten i en anden anledning.

Da han kom hjem, blev han taget imod af en patruljebil og tre andre biler.

Det forklarede den 32-årige i retten og tilføjede, at han havde hjulpet politiet med at finde frem til stoffer, to digitalvægte og en gammel brevåbner i en sportstaske under ransagningen.

I alt fandt politiet 821,33 gram amfetamin, 195,68 gram hash, 3,75 gram pot og 15,2 gram mdma.

Men det var ikke det hele, der befandt sig på hans adresse. Amfetaminen fandt politiet i en fryser hos mandens søster, der boede kun fem lejligheder væk.

»Andre vidste det ikke. Jeg fortalte min søster, det var is,« sagde den 32-årige i retten og forklarede, at stofferne lå i en bordeauxrød plastikkasse, som man ikke kunne se igennem.

Selv havde han egen nøgle til søsterens bolig og kom der hver dag, forklarede han.

Planen med amfetaminen var, at den skulle sælges videre, mens pot, hash og mdma ifølge den sigtede også var til eget forbrug.

»Jeg skulle til påske-tam-tam,« sagde den 32-årige og tilføjede, at han også ville dele med andre, eksempelvis sine fætre.

Udover stofferne, brevkniven og to digitalvægte, havde den 32-årige også regnskabsbøger og pølsemandsposer, politiet beslaglagde.

Det er ikke første gang, den 32-årige er i kontakt med retssystemet. I september 2021 blev han idømt en betinget dom for besiddelse af stoffer, og derfor blev en reststraf inkluderet i den samlede dom på 2 år og 3 måneders fængsel.

Efter en kort samtale med sin forsvarsadvokat modtog den 32-årige dommen, og blev umiddelbart efter domsafsigelsen fængslet.