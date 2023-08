En taske med personlige effekter fundet ved et busstoppested i Nyborg.

Det er indtil videre det eneste spor, som politiet har af den forsvundne 31-årige Malene, der kommer fra Esbjerg-området.

Hun blev – som omtalt tidligere lørdag her hos B.T. – natten til lørdag meldt savnet af Syd- og Sønderjyllands Politi.

»I forbindelse med at vi finder tasken, henvender vi os til familien, og de siger så, at de ikke kan komme i kontakt med hende,« siger vagtchef John Christiansen.

Her ses 31-årige Malene i næsten fuld figur. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Tasken blev fundet fredag. B.T. har ikke kunnet få oplysninger om det præcise indhold.

Den forsvundne kvindes familie har ifølge politiet ikke haft kontakt til hende siden onsdag.

Nu forsøger politiet så at stykke et bevægelsesmønster sammen.

»Det er svært at lede efter nogen, når man ikke har nogen klare indikationer om, hvor man skal lede, men hendes taske er blevet fundet i Nyborg, og derfor har vi en formodning om, at hun må have været der,« siger vagtchefen:

»Så vi leder efter hende. Og vi vil selvfølgelig gerne høre, hvis nogen har set hende ved busstoppestedet. Eller hvis nogen har set hende i forbindelse med, at hun har kørt tog eller bus, hører vi også gerne om det.«

For strækningen mellem Esbjerg og Nyborg er trods alt på godt 160 kilometer.

Siden politiets udmelding tidligere lørdag har flere borgere allerede henvendt sig til politiet med forskellige tip i den retning.

»Lige nu får vi en masse henvendelser fra folk, der mener at have set hende. Problemet er så, at de har set hende i to ender af landet på samme tid,« siger vagtchef John Christiansen lørdag formiddag:

»Men vi følger op på de spor og henvendelser, der kommer.«

Politiet kan kontaktes på tlf. 1-1-4.