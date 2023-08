31-årige Malene er tilsyneladende forsvundet.

Det meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet.

Her fremgår det, at »hendes familie er bekymret for hende«.

»Sidste kontakt var i onsdags og i dag er hendes taske med personlige effekter fundet nær Nyborg,« lyder det.

Har man oplysninger om Malene kan man kontakte politiet på tlf. 1-1-4.