Mens folk var i gang med at træne i Fitness World på Klokkestøbervej i Odense sent om aftenen 1. februar, blev en 26-årig mand udsat for et knivoverfald lige foran indgangen.

Han blev først stukket i baglåret og derefter foran på låret af en 25-årig bekendt, som han var mødtes med kort forinden.

Derefter blev den 26-årige jagtet af den 25-årige, som truede med at slå ham ihjel.

Trusler, som han senere gentog og delte i en video på Snapchat, hvor han viftede med den cirka 24 centimeter lange kniv og råbte:

»Han løber for livet.«

»Er du bange for en lille kniv?«

»Jeg dræber dig.«

Tirsdag mødte den 25-årige ved Retten i Odense, hvor han blev dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter og trusler mod den 26-årige.

Derudover blev han dømt for at være i besiddelse af kniven med en bladlængde på over 12 centimeter og 160 steroid-piller, da han under en time efter overfaldet 1. februar blev anholdt ved Odense Banegård klokken 00.18.

2. februar blev han fremstillet i grundlovsforhør og har siden siddet varetægtsfængslet.

Selv forklarede den 25-årige i retten tirsdag, at han havde handlet i nødværge på parkeringspladen foran Fitness World, da han følte sig truet af den 26-årige, som han forklarede havde opsøgt og chikaneret ham i flere år.

I perioder havde det været så voldsomt og stresset ham så meget, at han måtte droppe ud af sin uddannelse, fortalte han.

»Han havde et hårdt, aggressivt blik og kiggede ondt på mig,« sagde den 25-årige i retten og tilføjede, at han ikke ville dræbe nogen.

Den forklaring lagde retten dog ikke meget vægt på, da det var den 25-årige selv, der havde ringet op og aftalt at mødes med den 26-årige, som han derefter stak med kniven.

I retten forklarede offeret, den 26-årige, hvordan den 25-årige inden overfaldet havde ringet til ham på den krypterede app WhatsApp, hvilket undrede ham.

Alligevel var han dog taget afsted for at mødes med sin bekendte, selvom de to kort forinden havde været på kant med hinanden.

Ingen af de to havde dog husket deres adgangskort, og da de stod og ventede på at blive lukket ind ved indgangen, blev den 26-årige pludselig presset op ad vinduet, hvorefter han mærkede noget i sit baglår.

Da han vendte sig om, kunne han se den 25-årige stå med kniven, og fik derefter vristet sig fri for at tage flugten.

»Da jeg tog sprintet til Rødegårdsvej, kiggede jeg mig ikke tilbage,« forklarede han i retten.

Udover de seks måneders fængsel blev den 25-årige dømt til at betale 3050 kroner til offeret for knivstikkene.

Den 25-årige modtog dommen og blev derefter løsladt til senere afsoning.