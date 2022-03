En 20-årig mand kan se frem til en sigtelse for grov vold, når han vågner fra sin brandert.

Det oplyser vagthavende ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Den 20-årige mand var aggressiv foran en beværtning i Jomfru Ane Gade. Han ville kaste et glas efter en dørmand, men kom i stedet til at ramme en 38-årig kvinde, der stod i nærheden.

»Vi får 01.32 en anmeldelse om vold foran en beværtning. Og han var meget aggressiv, da vi kom,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Den 20-årige mand ligger i øjeblikket i detentionen til afrusning.

Han vil blive afhørt, når han er ædru.

Derefter vil politiet tage stilling til, om han skal fremstilles i et grundlovsforhør.

»Han kan i hvert fald se frem til en sigtelse for grov vold,« oplyser vagtchefen.