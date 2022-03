Retten i Odense havde egentlig afsat to hele dage til at afgøre en sag, hvor en 19-årig mand var tiltalt for i alt 32 lovovertrædelser.

Men det viste sig, at sagen kunne afgøres på en enkelt dag, og allerede mandag blev den 19-årige idømt 30 dages ubetinget fængsel og en bøde på 7.500 kroner.

Den 19-årige var blandt andet tiltalt for dokumentfalsk, besiddelse af stoffer og for at have overtrådt færdselsloven ikke mindre end 22 gange.

Derudover var han tiltalt for i to tilfælde at have kastet affald i naturen.

Ifølge anklageskriftet skulle forbrydelserne være begået i perioden fra 17. april 2017 til 15. august 2020.

Allerede inden retssagen mandag sad den 19-årige bag tremmer. Han er nemlig varetægtsfængslet i forbindelse med en anden sag, og derfor blev han fragtet til og fra retten fra fængslet i selskab af ordensmagten.

Ud af de 32 forhold, han var tiltalt for, blev han frifundet for flere af forholdene på grund af manglede bevismateriale.

Blandt andet, at han skulle have kastet blandet byggeaffald i en grusbunke uden tilladelse og ved en anden lejlighed have kastet 20 papirservietter ud af sideruden på en bil.

Til gengæld blev han dømt for dokumentfalsk, hvilket ifølge anklager ved Fyns Politi Alberte Rasmussen også var, hvad der udløste fængselsstraffen.

Dokumentfalskneriet blev begået i august 2019, hvor den nu dømte underskrev et dokument i en kvindes navn, for dermed uretmæssigt at få indregistreret en personbil hos en brugtvognsforhandler i Odense.

Derudover blev han kendt skyldig i flere overtrædelser af færdselsloven og for besiddelse af i alt 2,75 gram kokain og 5,77 gram hash til eget forbrug.

Selv erkendte den 19-årige sig skyldig i nogle af forbrydelserne, mens han nægtede eller ikke kunne huske andre.

Dommen på 30 dages fængsel skal ifølge Alberte Rasmussen blandt andet ses i lyset af, at manden tidligere er dømt.

Bødestraffen var i første omgang 8.500 kroner, men blev sænket til 7.500 kroner på grund af sagens alder og den dømtes lave indkomst.

Den 19-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ville anke dommen.