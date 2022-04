To personer på 16 år er onsdag blevet anholdt, efter de kastede med molotovcocktails i en tom lagerbygning i Frederikshavn.

Det bekræfter politikommissær ved Nordjyllands Politi, Carsten Straszek.

»Det er to unge mænd fra lokalområdet, og de erkender efter afhøring at have kastet med molotovcocktails,« siger han.

Politiet kom på sporet af de to drenge efter at have undersøgt nogle 'effekter' i lagerbygningen.

»Det førte os frem til, hvor effekterne var indkøbt, og så kunne vi via overvågning finde frem til de to,« siger politikommissæren.

De 16-årige drenge blev begge anholdt på deres respektive adresser omkring klokken 15 onsdag eftermiddag. Efter endt afhøring blev de løsladt, men er fortsat sigtede i sagen.

»De blev løsladt dels på grund af deres unge alder og dels fordi, der ikke gik ild i bygningen,« siger Carsten Straszek.

Der venter nu et yderligere efterforskningsarbejde af episoden, der udspillede sig mandag, inden der i sidste ende skal foretages en juridisk vurdering i forhold til at rejse tiltale.

»Vi tager det meget alvorligt, for det er noget, der potentielt kan lave skader for mange millioner kroner,« siger Carsten Straszek.

De to 16-årige er blevet sigtet for brandstiftelse og ulovlig indtrængen.