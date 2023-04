Kevin Magnussen blev nummer 13 i Baku, mens de to kørere fra Red Bull blev etter og toer.

Sergio Perez fra Red Bull vandt søndag eftermiddag Formel 1-løbet i Baku.

Endnu en gang viste Red Bull-bilerne, at de er de hurtigste og mest stabile i denne sæson indtil videre.

Mens Perez vandt løbet, blev teamkammeraten Max Verstappen en knusende sikker nummer to. De to skiftedes i en periode til at sætte hurtigste omgangstider.

Charles Leclerc blev treer i sin Ferrari, efter at han havde startet løbet i pole position. Leclerc var aldrig i nærheden af at true Red Bull-duoen.

Med sejren halede Perez en smule ind på Verstappen, der fører samlet med seks point. Verstappen har 93 point, mens Perez nu er noteret for 87 point.

Magnussen begyndte løbet som nummer 16, men var uheldig at beskadige frontvingen i det første sving.

Der var kontakt mellem to andre biler på banen foran Magnussen, og danskeren kørte over noget nedfald fra en af bilerne. Det smadrede en del af Magnussens frontvinge.

Trods det mindre uheld lykkedes det Magnussen at komme helt op som nummer 12.

Derefter faldt danskeren tilbage efter et længere pitstop, hvor han fik repareret frontvingen.

Magnussen arbejdede sig langsomt og sikkert op i feltet, men det blev ikke til mere end en placering som nummer 13.

Haas-teamkammeraten Nico Hülkenberg lå længe til at gøre det bedre end Magnussen, fordi han ikke havde været i pit i modsætning de omkringliggende biler. Men den dækstrategi endte med at give bagslag.

Hülkenberg flirtede godt nok i en lang periode med pointene som nummer ti, men tyskeren endte med at ryge ned gennem feltet på grund af de gamle og slidte dæk og sluttede som nummer 17.

