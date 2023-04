Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En fan fik lidt mere, end han havde håbet på, da han bad hollywoodstjernen Blake Lively om at sende en hilsen til hans kæreste.

Lively udnyttede nemlig chancen til at sende en temmelig humoristisk hilsen til kæresten, og hele optrinet er nu gået viralt.

Det sjove påfund skete efter en fodboldkamp på det walisiske hold Wrexhams stadion.

Blake Livelys mand, skuespilleren Ryan Reynolds er medejer af fodboldklubben, og da parret i weekenden var forbi og hilste på nogle fans, var der særligt en fan, der på Twitter kalder sig 'Sam', meget insisterende.

Blake Lively og Ryan Reynolds. Foto: Evan Agostini Vis mere Blake Lively og Ryan Reynolds. Foto: Evan Agostini

Han blev ved med at kalde på Blake Lively, og da hun respondere på hans kald, stod han klar med en filmende mobiltelefon og spurgte, om hun ikke nok ville sige hej til hans kæreste.

Det ville Blake Lively gerne. Men den 56-årige skuespillerinde er også kendt for at være ganske vittig. Ofte har tager hun gas på sin mand på Instagram, og i weekenden havde hun tilsyneladende taget humoren med til Wales.

For efter, at hun havde sagt: 'Hej Stephanie’' til den insisterende fans kæreste, vendte hun tilbage til kameraet og sagde grinende:



»Du burde forlade ham,« hvorefter hun selv havde svært ved at holde masken.

Stephs cried happiness and she’s absolutely over the moon.. Luckily she hasn’t broke up with me!

'Sam' har siden lagt videoen på Twitter, hvilket har fået den til at gå viralt.

Han tilføjer desuden til sit opslag, at hans kæreste var helt vild med Blake Livelys hilsen, og at hun græd af lykke:

»Heldigvis har hun ikke slået op med mig. Tak igen,« skriver han desuden og tagger Blake Lively.