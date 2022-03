Siw Laudrup var nervøs og i smerter, da hun skulle føde sit første barn – i et land, hvor hun ikke forstod sproget.

Men i stedet for at hjælpe hende igennem den svære fødsel var sygeplejerskerne mere interesserede i at få en autograf af hendes mand, fodboldikonet Michael Laudrup.

Det fortæller hun i 'To the Moon Honey's podcast 'Efterfødselssamtalen Grand Cru', hvor en række kendte kvinder ser tilbage på deres fødsler.

Den dengang 24-årige Siw Laudrup var allerede utryg ved situationen, da hun begyndte at få veer lørdag formiddag. Michael Laudrup spillede for topklubben FC Barcelona, og parret boede derfor i den spanske storby.

Men dagen efter ville han hoppe på et fly til Danmark for at spille med landsholdet i en uge. Det var derfor under en vis form for tidspres, at hun højgravid og i smerter troppede op på det spanske hospital.

Men det skulle vise sig, at utrygheden om, hvorvidt de ville nå opleve fødslen sammen, var det mindste problem. For allerede i venteværelset begyndte det at gå skævt.

»Der var mange mennesker, og de ville gerne have Michaels autograf. Og der sidder jeg altså og har veer, og jeg bliver simpelthen så ked af det og går ud på toilettet, stamper i gulvet og begynder at græde og sige: 'Jeg vil hjem',« fortæller Siw Laudrup i podcasten.

Tilbage i venteværelset kan personalet godt se, at det ikke går, at folk 'vælter over Michael', som hun siger, mens hans højgravide kone står og tudbrøler. Så de bliver ført ind i et andet venteværelse og siden ind på stuen.

Siw Laudrup med sin mand, Michael Laudrup, i 2008. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Siw Laudrup med sin mand, Michael Laudrup, i 2008. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men da fødslen skal gå i gang, og Siw Laudrup ligger med benene i bøjlerne, er den gal igen.

»De er ved at undersøge, hvor meget jeg har åbnet mig, og så kommer der to sygeplejersker ind og spørger efter Michaels autograf. Jeg husker det som værende totalt surrealistisk. Jeg ligger totalt blottet, har smerter og er nervøs for, hvad der skal ske, og så kommer der to kvinder ind – og de ser mig jo overhovedet ikke. Og så må han jo skrive to autografer til de her sygeplejersker, som så går igen.«

Summen af oplevelserne, som hun uddyber i 'Efterfødselssamtalen Grand Cru', gør, at Siw Laudrup aldrig når at slappe helt af og bliver åben nok, og derfor må hun til sidst lægges i fuld narkose og føde sønnen Andreas ved akut kejsersnit – uden at hun får at vide, at det er dét, der skal til at ske.

Siden er Siw Laudrup også blevet mor til Rebecca, som – klog af skade – blev født i Danmark – i øvrigt ved et planlagt kejsersnit, så det passede ind i Michael Laudrups kampprogram.